La Voix Junior: les coachs font un retour en arrière

Pour souligner le retour de La Voix junior, nous avons demandé aux coachs de fouiller dans leurs souvenirs – et surtout dans leurs vieux albums photo – pour nous brosser un portrait des enfants et adolescents qu’ils étaient entre 7 et 14 ans, soit l’âge des participants.

Alex nevsky: «J’étais hyper gêné»

Photo courtoisie

Alex Nevsky a connu ce qu’il appelle « une enfance de petit gars ». Sportif, il jouait au soccer 12 mois par année, ce qui l’empêchait de s’adonner à tout type d’activité artistique. « J’étais low profile, déclare le chanteur en entrevue. J’aimais contempler les choses. Et j’étais hyper gêné. »

À 10 ans, le seul endroit où Alex Nevsky chantait, c’était dans la douche. Voilà pourquoi il admire les participants de La Voix junior qui osent pousser la note devant des millions de téléspectateurs. « À leur âge, j’étais loin d’avoir leur courage et leur détermination », note l’auteur-compositeur-interprète de 31 ans.

Malgré son ­dévouement au ballon rond, Alex Nevsky aimait la musique. Avec ses sœurs, il enregistrait sur cassette le 6 à 6 de CKOI pour pouvoir entendre ses hits préférés. « À cette époque, je n’avais pas encore mué. Je ­chantais hyper aigu sur du Whitney Houston. »

Particulièrement pop au primaire, son univers ­musical a changé radicalement au secondaire. Du jour au ­lendemain, le jeune homme originaire de Granby s’est mis à écouter du hip-hop quasi exclusivement. De Fonky Family à Oxmo Puccino, en passant par IAM et Sans Pression, le rap francophone occupait tout l’espace. « J’ai commencé à écrire des textes de rap vers 15-16 ans. C’est ce qui m’a fait découvrir la poésie. »

Grâce à des artistes comme Coldplay et Justin Timberlake, Alex Nevsky a ­retrouvé ses racines pop, ce qui l’a conduit à écrire quelques-uns des plus grands tubes radio des dernières années, comme On leur a fait croire et Les ­coloriés.

Coach vainqueur

Photo Chantal Poirier

Alex Nevsky revient à La Voix junior après avoir aidé Charles ­Kardos à ­remporter les grands ­honneurs ­l’automne dernier. Le chanteur ­continue à prendre des nouvelles du jeune ­vainqueur sur Facebook. Il est ­d’ailleurs allé voir sa pièce de théâtre de fin ­d’année scolaire au printemps. Il est content de voir que Charles continue de faire « ses trucs » loin des projecteurs.

« Ce n’est pas une bonne idée de transformer des jeunes de 14 ans en vedettes. Ils doivent prendre La Voix pour ce que c’est censé être : une belle expérience. »

Meilleure compréhension

Selon Alex Nevsky, la nouvelle cuvée de candidats comprend mieux ­l’objectif de l’émission. « Aux auditions à l’aveugle, ils restent cool, même quand ils n’arrivent pas à faire tourner une chaise. Ils ont réalisé que ce n’était pas comme La Voix des adultes. Ça leur ­permet d’être plus dégagés, d’avoir moins de pression. »

L’attitude d’Alex Nevsky à La Voix junior a également changé en 12 mois. « Je suis plus en confiance cette année. Je sais qu’aujourd’hui, je peux véritablement aider et guider les jeunes à travers nos discussions. Je sais que tout ça a un sens. Je sais que c’est une immense aventure qui peut les rendre heureux. »

Marc Dupré: «J’étais un grand rêveur»

Photo courtoisie

Marc Dupré n’a pas beaucoup changé depuis l’adolescence. C’est du moins ce qu’il affirme en entrevue. « Je suis peut-être un peu plus mature... mais pas tant que ça. Et c’est correct. Je veux rester comme ça. »

Le chanteur dit avoir gardé son côté rêveur, même si aujourd’hui, il rêve davantage pour ses enfants, ­Anthony, Stella et Lenny. ­Optimiste de nature, il demeure un boute-en-train, quelles que soient les ­circonstances.

« J’ai toujours été un gars rassembleur. J’aime quand les gens sont heureux autour de moi. C’était la même chose quand j’étais jeune. J’étais le gars qui aimait faire rire le monde. »

Côté musique, Marc Dupré écoutait de tout en grandissant. Mais le plus souvent, il aimait se tourner vers « ses classiques », soit U2, The Cure, Indochine, Depeche Mode et Bryan Adams.

« Ado, j’écoutais tout ce qui était populaire... peu importe le style. Je devenais fou quand Groove is in the Heart jouait, mais je ­connaissais toutes les tounes de Francis ­Cabrel par cœur. J’aimais Metallica, ­Scorpions et Black Sabbath, mais j’écoutais aussi du rap et Marie ­Carmen. J’étais très ouvert. »

La musique a accompagné l’enfance et l’adolescence de Marc Dupré, dans les bons comme dans les moins bons moments.

« Je n’étais pas un gars qui s’ouvrait beaucoup sur ses peines. J’utilisais la musique pour ça. Quand j’étais triste, j’écoutais des chansons tristes. C’était comme une béquille. Ça m’aidait à traverser toutes sortes de choses. »

Un monde de possibilités

Photo courtoisie

Coach depuis les débuts de La Voix en 2013, Marc Dupré était également de l’édition junior l’automne dernier. Bien qu’il ait assisté aux auditions de centaines de candidats au fil des années, le chanteur dit être encore impressionné par leurs habiletés.

« Les jeunes ont accès à tout ­maintenant ! Ça fait qu’ils ­s’améliorent hyper rapidement. Quand on avait leur âge, on n’avait pas mille ­possibilités. Aujourd’hui, ils peuvent s’enregistrer, s’écouter sur iPhone, se corriger et recommencer. C’est précieux, comme outil. »

« L’autre jour, j’entendais ma fille faire des tounes au piano, poursuit le père de famille. Je n’en revenais pas ! À son âge, j’étais loin de chanter de même ! Quand ma fille veut chanter une toune, elle peut trouver la version karaoké piano sur internet et ­changer la tonalité. Moi, quand je voulais chanter une toune, je devais chanter par dessus ! »

Nouvel album

Marc Dupré peaufine présentement un nouvel album qu’il prévoit lancer au début du mois de novembre. Le ­lauréat de plusieurs prix Félix parle d’un disque personnel, sur lequel il explore d’autres avenues.

« Ça reste pop-rock-folk, mais sur certaines chansons, c’est beaucoup plus dance-électro. C’est le fun ­d’essayer d’autres affaires. J’avais le goût de m’ajouter des défis. Avant, quand ­j’écrivais quelque chose de plus dance, soit je donnais le matériel à quelqu’un, soit j’abandonnais la patente. Cette fois, j’ai poussé l’aventure jusqu’au bout. »

Marie-Mai: «Je m’imaginais sur scène»

Photo courtoisie

Selon ses dires, Marie-Mai était une enfant très rêveuse. Mais ses rêves n’avaient rien de flou : elle voulait devenir chanteuse. « Je m’imaginais sur scène, dit-elle. Je m’imaginais en train de donner des spectacles, jouer des instruments, danser... J’étais beaucoup dans ma tête. »

D’aussi loin qu’elle se souvienne, Marie-Mai a toujours respiré la musique. Elle a d’ailleurs écrit sa première chanson à six ans. Mais cette passion dévorante qui l’animait, elle l’a gardée longtemps secrète.

« J’avais confiance en moi, mais ce que j’avais envie de faire, ce n’était pas quelque chose que je criais sur tous les toits. Il y a des jeunes qui participent à des concours, qui disent haut et fort ce qu’ils veulent faire. Pas moi. Même mes amis les plus proches n’étaient pas ­nécessairement au courant. »

Marie-Mai a révélé ses aspirations en grande pompe en cinquième secondaire, après son tout premier tour de chant en public. Une fois sur scène, le micro fermement en main, elle a obtenu la confirmation qu’elle souhaitait.

« Quand j’ai vu les gens triper et taper des mains, c’est devenu très concret. Et deux ans plus tard, je faisais Star Académie. »

De Metallica à Michel Rivard

Photo courtoisie

Marie-Mai avait des goûts musicaux somme toute variés à l’adolescence. Quand on lui demande d’énumérer les artistes qu’elle affectionnait, elle cite Silverchair, Pink, Britney Spears et Guns N’ Roses. Étaient également au programme, Snoop Dogg et Dr. Dre, qu’elle avait découverts grâce à sa sœur, et Michel Rivard, qui avait bercé son enfance grâce à ses parents.

« Je voudrais voir la mer, c’est la chanson qui m’a donné envie d’écrire », souligne-t-elle.

« Il y avait un style musical pour chacune des émotions que je vivais. Si j’étais en colère contre quelqu’un, je me défoulais avec Nirvana, ­Metallica et Guns N’ Roses. Et quand les choses allaient super bien, j’écoutais du Hanson. C’est pour ça que sur mes albums, on retrouve de tout. J’aime les ballades ­acoustiques, mais j’aime aussi les chansons pleines d’énergie. »

La meilleure décision

L’automne dernier, Marie-Mai a ­affirmé en ondes qu’accepter un poste de coach à La Voix junior était l’une des meilleures décisions qu’elle avait prises dans sa carrière. Un an plus tard, la chanteuse persiste et signe. Pour étayer son propos, elle raconte une récente escapade à Saint-Sauveur pour assister à un spectacle monté de toutes pièces par d’anciens candidats, dont son ex-­protégée, Mathilde.

« Ils sont devenus amis et je crois qu’ils vont l’être encore longtemps. Ils ont vécu quelque chose d’unique ensemble. Voir que ça continue après La Voix junior, c’est la plus belle des récompenses. C’est là que ça prend tout son sens. »