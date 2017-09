Toujours aussi engagé

Les fans de la première heure ne seront pas dépaysés avec All the Light Above It Too, septième album de Jack Johnson, ­musicien reconnu pour ses propos à la fois sensibles et ­engagés. À quelques jours du lancement de son nouvel opus, Le Journal s’est entretenu avec un artiste pour qui se taire devant l’incongruité n’est pas une option. Entretien.

Le premier extrait de votre album, My Mind Is For Sale, a été inspiré par ­l’arrivée au pouvoir de Donald Trump, même si vous ne le nommez jamais dans la chanson...

J’ai écrit cette chanson un matin, assez rapidement. Les mots jaillissaient. Quand on vit aux États-Unis, par les temps qui courent, c’est difficile de ne pas penser à la politique, puisque ça éclabousse nos vies. Lorsque j’ai terminé la pièce, il venait juste d’être élu. Pour moi, c’était si surprenant ! J’ai regardé les débats avec mes enfants les plus âgés. C’était la première fois qu’ils suivaient une campagne en entier (...) Je me souviens leur avoir dit de ne pas s’inquiéter à propos de Trump, qu’il était seulement là pour nous divertir. Quand il est devenu de plus en plus populaire, j’ai dû l’expliquer à mes enfants. Ç’a donc occupé mon esprit un certain temps (...) Les couplets ont été écrits comme des « commérages », chaque ligne commence par « j’ai entendu ceci ou cela »... Le refrain est plus clair, on comprend mieux comment je me sens par rapport à tout ce que l’on entend (...) Dans le refrain, je dénonce cette manière de penser qui amène certaines personnes à croire qu’il vaut mieux construire des murs qui divisent les gens plutôt que de les encourager à être solidaires.

Dans la vidéo qui accompagne la chanson You Can’t Control It, vous êtes couché sur le sable d’une plage d’Hawaii, où vous demeurez. ­Rapidement, on commence à vous entourer du plastique, recueilli en une heure, sur cette même plage, dans un rayon d’environ 91 mètres. Le résultat, qui est aussi présenté sur la pochette de votre album, est choquant...

Cette portion de plage, sur la côte est d’Oahu, est colorée tellement on y retrouve du plastique. Le vent y pousse tout le plastique qui reste ensuite sur la plage (...) Je ne voulais pas choquer les gens, mais je suis heureux que ça ait pu déranger des personnes qui n’étaient pas au courant de la situation. Ça prouve que j’ai bien fait de la mettre de l’avant.

Parlez-nous du voyage dans l’océan Atlantique Nord que vous avez fait avec 5 Gyres (un organisme qui combat la pollution par le plastique dans les océans). Votre chanson Fragments, qui conclut l’album, se retrouve dans le documentaire The Smog of the Sea, qui a été tourné durant ce périple...

Quand j’écris une chanson qui traite d’une problématique environnementale, j’essaie de faire en sorte que ça n’ait pas l’air d’un message des services publics (...) Dans la chanson Fragments, je mise davantage sur l’émotion. Je m’interroge sur la nature humaine. Je me demande pourquoi nous continuons de poser certains gestes quand nous savons qu’ils engendrent des problèmes. C’était ça, l’idée de cette chanson. Durant ce voyage, nous avons retrouvé du ­plastique même dans les endroits où l’eau était plus bleue que bleue... C’était déprimant, mais ç’a aussi été une source de motivation, pour moi. Je me dis que je dois continuer, entre autres, à essayer de réduire l’utilisation de plastique ­durant mes concerts. J’ai réalisé que ça en valait réellement la peine.

Sur le plan musical, on sent un certain retour à la source, à un son plutôt brut, sur ce disque.

Lors de la création, j’ai un ami qui est venu en studio avec moi. Il m’a aidé à enregistrer et à réaliser le disque. Il m’a aussi donné quelques idées, lorsqu’on enregistrait. J’ai joué de la plupart des instruments moi-même. À la fin du ­processus, cependant, mes musiciens sont venus nous rejoindre et ont refait ce qu’ils pouvaient faire mieux que moi. En général, c’est un album assez simple. La musique est vraiment là pour mettre en valeur les paroles des chansons. Comme vous l’avez souligné, on sent son côté brut.

Vous êtes reconnu pour vos ­nombreuses chansons d’amour. Sur ce disque, vous avez même apposé un numéro sur la plus récente : Love Song #16 !

Je trouve ça drôle ! (...) Je n’ai vécu qu’une seule histoire d’amour, ce qui est une bonne chose, dans un certain sens, mais c’est aussi ce qui fait en sorte que j’écris toujours à propos de la même histoire. À mes yeux, malgré tout, c’est une histoire qui mérite d’être racontée. C’est important de parler de politique, par exemple, mais c’est aussi important de véhiculer de l’amour plutôt que de la haine, dans le monde. J’écris souvent mes chansons d’amour pour faire rire ma femme, à la maison, mais ce sont aussi des chansons qui peuvent aider certaines personnes à se sentir bien par rapport au monde dans lequel on vit.

L’album All the Light Above It Too est offert en ligne et en magasin. Plus de détails sur jackjohnsonmusic.com.