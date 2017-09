Un beau cauchemar

Avec son thriller horrifique Mère !, qui met en vedette une Jennifer Lawrence au bord de la folie, le cinéaste Darren Aronofsky prend un malin plaisir à déstabiliser le spectateur, en repoussant continuellement les limites du cinéma de genre. Le résultat est pour le moins surprenant. Et terriblement divertissant !

Tourné dans les Studios MELS à Montréal à l’été 2016, Mère ! (Mother !, en version originale anglaise) est une œuvre puissante et déroutante qui a le mérite de ne respecter aucune règle ni convention.

Le film démarre comme un thriller psychologique qui semble vouloir flirter avec l’horreur. Mais assez rapidement, le réalisateur Darren Aronofsky (Le cygne noir, Requiem for a Dream, Le lutteur) multiplie les rebondissements inattendus pour donner à son film une tournure hallucinante sur laquelle on préfère ne pas trop révéler de détails.

Filmée sous toutes ses coutures et ­souvent en gros plans, Jennifer ­Lawrence se glisse dans la peau d’une jeune femme qui vit avec son conjoint écrivain (Javier Bardem) dans une belle grande maison isolée qu’elle s’affaire à rénover et décorer avec amour.

Cette petite vie paisible, mais ô combien fragile, sera bouleversée le jour où un homme étrange (Ed Harris) et sa femme (Michelle Pfeiffer) viendront cogner à la porte de la maison et se feront offrir l’hospitalité par l’écrivain. Ces deux visiteurs se feront de plus en plus envahissants pour l’hôtesse de la maison qui est loin de se douter du cauchemar qui l’attend.

Excellente Jennifer Lawrence

Portant le film sur ses épaules, ­Jennifer Lawrence est sensationnelle dans ce rôle particulièrement intense et exigeant qui l’a obligée à explorer toute une gamme ­d’émotions.

À ses côtés, Javier Bardem est impeccable dans le rôle de son conjoint, qui se révèle plus inquiétant que ­rassurant. Mention spéciale aussi à Michelle Pfeiffer, qui brille dans le rôle de la visiteuse indésirable qui n’hésite pas à se mêler de ce qui ne la regarde pas.

Darren Aronofsky ne fera pas l’unanimité avec ce film puissant et radical qui multiplie les exubérances et les allégories pas toujours subtiles. Mais les cinéphiles qui accepteront de suivre le cinéaste dans cette proposition folle et originale devraient vivre un bon moment de cinéma.

► Mère !, un thriller de Darren ­Aronofsky avec Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Michelle Pfeiffer et Ed Harris. À l’affiche.

Mère !

★★★ ½