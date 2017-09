Achalandage record : Pire que pire, sortir de Saint-Tite

SAINT-TITE | Le record d’achalandage du 50e Festival western de Saint-Tite a fait encore grossir le traditionnel bouchon de circulation monstre pour sortir de la ville, disent des conducteurs de véhicules récréatifs.

Il fallait être patient pour sortir du Festival western le plus populaire de l’Est du pays, dimanche, à la dernière journée d’activités.

Sortir des petites rues du festival pouvait prendre jusqu’à trois heures, à avancer à pas de tortue parmi les piétons et les chevaux. Il fallait ensuite franchir le tronçon de 12 kilomètres qui sépare la municipalité de 3800 habitants de l’autoroute, pour être libéré. Des grands bouts de cette route étaient pare-chocs à pare-chocs, à être parfois carrément immobile, en après-midi.

« Je suis habitué du festival, mais cette année, c’est pire que pire », dit Marc-André Ferlatte, de Drummondville.

Il était pris dans le trafic depuis une heure et demie, sans même être sorti du site du festival.

«Ça fait une vingtaine d'années que je viens ici, il y a toujours plus de trafic. Et on dirait que cette année, c'est encore pire», dit Léon Valcourt, qui lui avait passé deux heures derrière le volant, sans être près de la sortie.

Il était bien heureux de ne pas avoir amené ses chevaux avec lui, qui auraient pu être impatients, surtout par un plein soleil et une chaleur estivale.

Des dizaines d’agents de sécurité faisaient tout en leur pouvoir pour faire avancer les véhicules, mais la situation était difficile, particulièrement sur l’heure du midi, avant le dernier rodéo du festival.

Quand l’événement a commencé, les rues ont été soulagées des 7 500 personnes qui assistaient à au rodéo, ce qui a donné un bon coup de pouce.

Les véhicules sortaient du festival depuis 6h dimanche matin et le site va continuer de se vider jusqu'à mardi, selon que nous ont appris les années précédentes.

Records

L’organisation du festival avait toutefois toutes les raisons de célébrer hier, tandis que plusieurs records ont été battus, dont l’achalandage et le taux de participation aux rodéos.

97% des billets de rodéo ont été vendus cette année, soit 9 rodéos sur 11 qui étaient à guichets fermés.

Il faudra attendre en octobre pour avoir les chiffres de la firme Crop pour l’achalandage, mais selon l’organisation, tous les indicateurs pointent vers un nouveau record, soit plus de 700 000 personnes.

Les deux fins de semaines de beau temps ont certainement eu un impact sur le bilan de cette année.

« Le fait qu’il y a fait beau, c’est bon pour l’humeur, ça rend la tâche plus facile à tout le monde: les commerçants, les bénévoles, les compétiteurs, les médias", dit le directeur général Pascal Lafrenière.