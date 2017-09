Avoir moins mal, c’est possible

Après avoir fait un tonnerre avec son best-seller La santé repensée, le Dr Gaétan Brouillard propose de nouvelles pistes pour aider les patients à mieux gérer la douleur et surtout à la prévenir dans un nouvel ouvrage destiné au grand public autant qu’aux gens qui travaillent dans le domaine de la santé, La douleur repensée.

Clair, pertinent, accessible : cet ouvrage démystifie la douleur et propose, avec compréhension et compassion, des manières efficaces de la gérer. « Dans une douleur chronique, souvent, on a tendance à donner une médication pour la douleur, point. C’est la bonne recette vite faite, mais qui, souvent, ne réglera pas le problème », explique le Dr Brouillard en entrevue.

« Lorsqu’on arrive en douleur chronique, ça devient une difficulté pour les gens de trouver une solution : juste traiter le symptôme ne permet pas d’aller à la cause et la chronicité est toujours présente, donc on est obligé de prendre une médication pour la vie, ce qui est loin d’être intéressant. »

« Même si la médication anti-inflammation apporte un soulagement au niveau douleur, il reste que ce qu’on appelle l’inflammation comme telle va souvent rester », explique-t-il. Il s’inquiète des effets secondaires causés par certains médicaments, même ceux qui sont offerts en vente libre. « On commence à voir une augmentation des maladies vasculaires. Ça devient vraiment un problème : la personne risque d’avoir des complications », explique-t-il en citant en exemple le cas du Vioxx, lié à plusieurs décès.

Traiter la cause, précise-t-il, est de première importance. « Il faut aller voir, chez la personne qui souffre d’une tendinite ou d’arthrite, qu’est-ce qui génère un processus constant d’inflammation ? Il faut faire un bilan complet de l’historique du patient, à partir de sa naissance, pour voir tout ce qu’il a pu encourir comme traumatisme antérieur et tout ce qu’il aurait pu prendre comme antibiotiques. [...] La personne a-t-elle un état inflammatoire le plus bas possible ? »

PLUSIEURS FAÇONS

Dans son livre, le spécialiste en médecine fonctionnelle présente plusieurs façons de se libérer de la douleur, des plus récentes percées médicales aux solutions naturelles que tout un chacun peut appliquer à la maison.

Son approche traite autant de médicaments que de style de vie. Les solutions qu’il propose sont concrètes : il parle de cortisone et d’infiltrations à l’acide hyaluronique, d’alimentation et de suppléments, mais aussi des points gâchettes (nœuds musculaires), des massages du coude et du genou, de digitopuncture, de neurofeedback, d’autohypnose, de cohérence cardiaque, de visualisation créatrice.

« C’est un livre qui intègre à la fois les différentes médecines qu’on connaît ici et à l’extérieur. Il y a toutes sortes de techniques qu’on peut aller chercher en Europe et aux États-Unis. Souvent, ce sont des choses simples qu’on peut appliquer. »

Il calcule que le stress est maintenant le tueur silencieux numéro un. « Il est à la base de toutes les maladies qu’on a actuellement. Dans toutes les maladies qui se présentent chez l’individu, il y a un fond plus ou moins important de stress qui a fait en sorte que la maladie ou la douleur s’est présentée. [...] C’est une prise de conscience que la société doit faire, dans son ensemble, pour regagner sa santé et vivre mieux, plus intelligemment. On va prendre le temps de se parler, de bien manger, de faire de la relaxation et de la méditation. »

Pour écouter ou visionner des compléments audio et vidéo gratuits en lien avec le contenu du livre et pour connaître les dates de ses ateliers et conférences : drbrouillard.com. Il rencontrera les lecteurs pendant le Salon du livre de Montréal.