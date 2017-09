Des insulaires «abandonnés»

Sans médecin de famille depuis le départ à la retraite de l’unique omnipraticien il y a plus de trois mois, les 1149 résidents de L’Isle-aux-Coudres, au large de Baie-Saint-Paul dans Charlevoix, se sentent «abandonnés» et lancent un véritable cri du cœur.

Le Dr Marcel Éthier, âgé de 71 ans, a pris sa retraite en juin après avoir soigné les patients de l’île pendant une vingtaine d’années. Il avait signifié son intention de partir cinq ans plus tôt, mais depuis son départ officiel, aucun médecin n’a pris la relève.

«On a été pris en otage. On a été abandonnés. C’est un très grand manque de respect envers la population de l’île», rage l’insulaire Marcelle Tremblay.

Son père, Roméo Tremblay, âgé de 96 ans, est hébergé à la résidence pour personnes âgées le Pavillon Restons Chez-Nous. Le doyen de l’île souffre notamment de problèmes cardiaques qui nécessitaient un suivi toutes les deux semaines avec le Dr Éthier. Or, depuis le départ à la retraite de ce dernier, M. Tremblay n’a eu la visite d’aucun médecin.

«Il fallait qu’il soit vu aux deux semaines et là, ce n’est plus important ? C’est illogique», s’insurge Mme Tremblay, en ajoutant que son père a des pertes fréquentes de conscience, dont la dernière remonte au 30 juillet.

Elle a alors dû amener son père en ambulance à Baie-Saint-Paul, un long trajet qui nécessite de prendre le traversier depuis l’île.

«On s’en va à Baie-Saint-Paul pour une niaiserie et à l’urgence, ils nous disent qu’ils ne veulent pas nous voir avec nos petits bobos, mais où voulez-vous qu’on aille? On n’a plus de médecin», déplore Mme Tremblay.

«On en arrache»

Cette situation excède la directrice du Pavillon Restons Chez-Nous qui héberge 14 personnes en perte d’autonomie ou atteintes de déficience intellectuelle majeure.

Le personnel de la résidence ne peut rédiger ou renouveler les prescriptions des usagers, ajuster le dosage des médicaments ou encore effectuer quelconque prélèvement sans l’autorisation d’un médecin.

En ambulance

Des membres de son équipe doivent accompagner des patients presque quotidiennement en ambulance à l’hôpital.

«On monopolise l’ambulance, l’urgence et le transport adapté. Il y a une journée où nous sommes allés à trois reprises à Baie-Saint-Paul avec trois clients différents pour aller chercher des prescriptions. On en arrache, c’est majeur», plaide la directrice Donate Dufour.

«On a un besoin urgent. On ne peut pas attendre encore un mois. Ça me prend un médecin demain matin», affirme Mme Dufour.

Une inquiétude que partage Pierre Tremblay dont la mère, âgée de 84 ans, est insulaire. Cette dernière est aux prises avec des problèmes cardiaques et a chuté au sol récemment.

«La population est très vieillissante», confie M. Tremblay. «Pour les insulaires, s’il doit y avoir une intervention rapide, en pleine nuit, malgré les ambulances, c’est parfois trop tard. Le médecin peut sauver des vies», ajoute le fils.

Une pétition lancée

Les citoyens de L’Isle-aux-Coudres ont lancé une pétition pour réclamer un médecin de famille dont le recrutement serait facilité par l’accord de statut de région éloignée à la municipalité.

Plus de 425 signatures ont été récoltées jusqu’à maintenant, dont celle du Dr Marcel Ethier. Lui, comme d’autres intervenants, croit qu’un statut particulier de région éloignée doit être accordé à L’Isle-aux-Coudres. Cela permettrait d’offrir des conditions plus alléchantes au futur médecin.

«Les régions éloignées n’ont pas de difficulté à avoir un médecin qui va y travailler parce que la rémunération est différente [...] ils fournissent même une maison et donnent une prime d’éloignement. C’est certain que pour les jeunes médecins qui partent en pratique, c’est un incitatif», note le Dr Éthier.

À l’Assemblée nationale

Une vision que partage le porte-parole de la Coalition avenir Québec en matière de santé, François Paradis, qui va déposer la pétition lancée par les citoyens à l’Assemblée nationale en octobre.

«Quand bien même la distance serait négociable, la façon de faire, surtout en saison froide, suppose que s’il n’y a personne à proximité, on a une problématique et on ne peut pas jouer avec la santé des gens», évoque celui qui somme le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, de conserver un médecin sur l’île.

Le poste toujours affiché

Les porte-parole du CIUSSS de la Capitale-Nationale et du ministère de la Santé et des Services sociaux ont indiqué que le poste est toujours affiché, mais que personne n’a posé sa candidature.

«Les médecins sont des travailleurs autonomes, donc c’est à eux de décider s’ils postulent ou pas», explique la porte-parole Annie Ouellet.

De son côté, le maire suppléant de L’Isle-aux-Coudres, Patrick Desgagné, soutient qu’une rencontre s’est déroulée le 15 août dernier avec le ministre Barrette et que la recherche de candidats se poursuit.

M. Desgagné, qui est aussi président de la COOP santé de la MRC de Charlevoix, croit que des médecins pourraient faire la navette entre Baie-Saint-Paul et l’île, ce qui est inacceptable aux yeux des citoyens et du Dr Ethier.

«Je ne considère pas qu’un médecin de famille qui vient une fois par semaine sera suffisant», tonne le médecin retraité. «Il faut le vivre, l’hiver, quand c’est bloqué et qu’on a quelqu’un qui a un infarctus et qu’on ne peut le faire traverser. Ça prend un médecin.»