Des résidents de Côtes-des-Neiges espèrent retrouver leur stationnement

MONTRÉAL | Plusieurs résidents de la rue de la Savane craignent de ne plus être en mesure de se stationner dans leur rue du quartier Côte-des-Neiges à Montréal.

Alors que d’importants travaux de réaménagement ont lieu sur la rue de la Savane, de nombreux automobilistes, qui sont privés d’espaces de stationnement, doutent d’en retrouver devant chez eux.

« Ce n’est pas confirmé [que des stationnements seront disponibles dans la rue], mais je ne crois pas », affirme Ashkan Houshmand qui souligne ne pas recevoir de réponses claires de la part des autorités municipales lorsqu’il pose des questions.

Dans le développement du quartier Le Triangle, délimité par les rues de la Savane et Jean-Talon Ouest, ainsi que le boulevard Décarie, Montréal souhaite, entre autres, y améliorer l’aménagement public et y ajouter des espaces verts. Ce projet urbain a pour mission de rendre ce quartier plus vert et aurait été réfléchi il y a plus d’une dizaine d’années.

« On ne s’oppose pas à l’amélioration de l’environnement. On conteste le manque de proposition alternative pendant et après les travaux », souligne Jocelyne Patole.

Les résidents de l’immeuble de M. Houshmand ont déposé une pétition, rassemblant plus de 40 signataires, à la Ville de Montréal la semaine dernière demandant que des espaces leur soient réservés. Une autre pétition, déplorant la diminution d’espace de stationnement, est présentement en circulation, quelque 60 personnes l’auraient déjà signée.

« La Ville est ouverte à des places réservées pour les résidents », affirme Marvin Rotrand, conseiller municipal dans le district de Snowdon, mais il estime qu’il n’est pas du devoir de la Ville d’offrir de fournir des stationnements à tous.

Des espaces verts et cyclables

La rue de la Savane, autrefois possédant six voies automobiles, sera réaménagée afin d’y ajouter une piste cyclable et des espaces végétaux et d’y élargir les trottoirs. M. Rotrand confirme que de tels ajouts dans les rues du Triangle diminueront inévitablement le nombre d’espaces de stationnement.

« Pendant l’été c’est bien [la portion cyclable], mais ce ne sont pas la majorité des cyclistes qui en fond l’hiver », souligne M. Houshmand s’inquiétant de voir des places de stationnements retirées au détriment d’une piste cyclable sécurisée.

Ce changement dans le quartier se veut un incitatif au transport en actif et collectif. « L’idée est de donner aux gens le choix de vivre sans voiture », explique M. Rotrand soulignant que deux stations de métro (Namur et de la Savane), connectées au centre-ville, se trouvent à proximité.