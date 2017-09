La danse pour l’instant... depuis quarante ans

« J’ai toujours pensé que je pouvais arrêter demain. La danse, j’ai toujours fait ça pour l’instant, pour le moment. Mais finalement, le moment dure depuis quarante ans. »

Louise Lecavalier a beau être une des plus grandes danseuses de sa génération, elle ne tient rien pour acquis. Même à 58 ans, après une longue carrière qui lui a permis de danser partout dans le monde, d’abord au sein de La La Human Steps puis en solo en tant que chorégraphe. À ses yeux, tout pourrait s’interrompre en un claquement de doigts.

Un travail de longue haleine

Du coup, on ne s’étonne pas d’apprendre qu’il a fallu plusieurs années à son ami, le producteur Michel Ouellette, pour la convaincre de tourner un documentaire à son sujet. Lequel documentaire, Louise Lecavalier – Sur son cheval de feu, était dévoilé en première, dimanche, au Festival de cinéma de la ville de Québec, en présence de sa vedette et du réalisateur Raymond St-Jean.

« Au départ, je ne voyais pas ce que je pouvais apporter d’original. Quand je suis en tournée, je ne traverse pas la Seine en kayak. Je ne fais rien d’extraordinaire en dehors de la danse. Je me demandais quel était l’intérêt de montrer autre chose que mes danses. Mais à un moment donné, je me suis dit qu’il fallait que je me prête au jeu sans être résistante », explique Louise Lecavalier, que Le Journal a rencontrée au pavillon Lassonde du Musée national des beaux-arts du Québec, où avait lieu la projection.

« Au bout de la ligne, ajoute-t-elle, peut-être que dans dix ans je vais être vraiment contente que le documentaire soit là. C’est quelque chose qui reste. »

Proches d’elle

À travers des entrevues avec des proches et danseurs, dont son comparse de La La Human Steps, Marc Béland, le documentaire nous fait donc découvrir la créatrice, la travailleuse acharnée et la mère de famille derrière la danseuse.

« Ce que j’aime du film, c’est le choix des personnes. Elles sont toutes très proches de moi. Ça me rentre dedans quand je le regarde. Raymond n’est pas allé chercher des intellos de la danse un peu partout dans le monde qui auraient offert des témoignages plus aigus », note-t-elle.

Bien sûr, il y a de la danse. Comment pourrait-il en être autrement ? « C’est 40 % du film », indique Raymond St-Jean.

Ce dernier, vétéran du genre documentaire, se réjouit d’avoir pu filmer Louise Lecavalier alors qu’elle est toujours en action. Il espère que d’autres films seront tournés sur elle.

« Au Québec, c’est dommage qu’on ne fasse pas davantage de films sur des artistes qui sont vivants. Et ça n’a pas été facile à financer. On pourrait penser le contraire, étant donné que c’est un film sur Louise Lecavalier, mais non. C’est surprenant », soulève M. St-Jean.

► Louise Lecavalier – Sur son cheval de feu prendra l’affiche au Québec en février 2018.