L’affection me manque dans mon couple

Mon conjoint et moi avons tous deux trente huit ans et sommes parents d’une petite fille. Une chance que je l’ai d’ailleurs car je me demande où je puiserais la force de continuer dans cette union sans elle. Voici pourquoi. Je suis issue d’une famille pour le moins dysfonctionnelle où les trois enfants que nous étions nous sommes toujours débrouillés seuls. Nos parents avaient de grosses jobs qui les prenaient six jours par semaine. Le septième, ils se chicanaient. Au plan matériel nous n’avons jamais manqué de rien, mais sur le plan affectif c’était le vide total. Ce qui fait que ce qui nous restait de famille a éclaté quand nous sommes entrés dans l’âge adulte.

Mon frère aîné vit en Alberta depuis 10 ans et ma sœur, qui a épousé un italien, vit en Europe depuis 12 ans au gré des mutations professionnelles de son mari. Moi la plus jeune, je me suis occupée de nos parents jusqu’à leur décès l’un à la suite de l’autre il y a quatre ans. Et c’est depuis leur départ que je me rends compte à quel point je vis dans un vide affectif avec mon conjoint, car je n’ai rien pour remplacer ce que j’allais combler en m’occupant d’eux.

D’un commun accord avec mon chum qui gagne plus que bien notre vie, j’ai cessé de travailler quand j’ai eu ma fille. M’occuper d’elle et de mes parents prenait tout mon temps et je ne me rendais pas compte que j’avais élu comme conjoint un homme froid comme mon père pour qui le travail était la priorité.

Je ne manque de rien et on fait l’envie de nos amis, mais je me meurs de me sentir enfin aimée. Jamais une caresse, jamais un mot doux, jamais une marque d’amour, à part au lit. Et ça commence à me peser. Je suis une femme encore belle et attirante, et je sais par les regards, que j’attire, que je plais encore aux hommes que je croise. Mais le mien persiste à me dire que le seul fait qu’il soit avec moi est la plus grande preuve d’amour qu’il puisse me donner.

Je m’assèche par en dedans et j’ai peur de me laisser aller à sauter la clôture si ça continue. Comment faire entendre ma vérité à celui que j’aime encore mais qui refuse de changer sous prétexte que je savais comment il était depuis le début? Comment le changer puisqu’il refuse de consulter?

R. S.

Même si lui refuse, qu’est-ce qui vous empêche de consulter pour vous-même? C’est une évidence que vous avez choisi un homme du type de votre père, le principal modèle mâle que vous ayez connu. Il importe donc de comprendre vos motifs personnels pour trouver le moyen d’en changer. Une fois ce chemin fait, il vous sera plus facile de faire comprendre votre vérité ainsi que vos besoins, et espérer faire changer le cours des choses dans votre couple. Si vous aimez encore cet homme, le travail en vaut le prix. Et si ses plans à lui demeurent immuables, vous saurez ce qui vous reste à faire.