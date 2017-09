Le week-end culturel de Jean Petitclerc

Quel est votre récent coup de cœur littéraire ?

Photo courtoisie

Le dernier livre de Geneviève Lefebvre, Toutes les fois où je ne suis pas morte. C’est une auteure exceptionnelle, avec une écriture précise et imagée, et qui a beaucoup d’ironie. L’héroïne raconte à quel point elle est souvent passée proche de la mort, notamment lorsqu’elle est partie rejoindre un journaliste de guerre de la BBC lors des attentats de Bruxelles. En plus, elle a vécu des relations amoureuses difficiles avec des hommes que l’on pourrait qualifier de monstres. J’ai été complètement conquis par ce roman.

Quel est le film qui vous a interpellé ?

Photo courtoisie

Le dernier film qui m’a vraiment plu, c’est le drame biographique Le fondateur, avec Michael Keaton, qui interprète l’homme qui a conçu les franchises de McDonald et qui a bâti un empire. Ça montre à quel point les humains peuvent être des requins. J’aime beaucoup Michael Keaton, c’est un acteur extraordinaire. Sinon, j’aimerais voir le film Dunkerque, d’autant plus que j’aime beaucoup les films historiques qui racontent des histoires humaines. Apparemment, la production est extraordinaire !

Quel est le spectacle à voir absolument ?

Photo courtoisie, Benoît Guérin

Il faut absolument voir la comédie musicale Backstage. D’abord parce que c’est une création 100 % québécoise qui provient de notre imaginaire.

La pièce, qui a d’abord pris l’affiche au Théâtre La Marjolaine en Estrie la saison dernière, compte une vingtaine de chansons et plusieurs chorégraphies. Elle est portée par dix comédiens. L’histoire est campée en coulisse, pendant la préparation d’un spectacle. Quelques ajustements ont été apportés à la structure de la pièce depuis sa création. Elle sera présentée à Montréal au Théâtre National les 22 et 23 septembre prochains.

Quelle est l’exposition qui suscite votre intérêt ?

Photo courtoisie, Musée des Beaux-Arts de Montréal

J’aimerais aller voir l’exposition Révolution au Musée des beaux-arts de Montréal qui m’intrigue beaucoup. Il s’agit d’un retour sur la révolution culturelle des années 1960. C’est un beau survol de cette époque qui a été marquée par les Beatles. En tout, on compte 700 œuvres qui y sont exposées, dont des affiches et des pochettes d’album. Des extraits de films, des photographies et des documents musicaux sont aussi présentés. L’exposition se tient jusqu’au 9 octobre.

Quelle est la série télé que vous aimez suivre ?

Photo courtoisie, Véro Boncompagni

J’ai hâte de voir la prochaine saison de la série L’imposteur. Ç’a été, parmi les séries québécoises, mon gros coup de cœur de la saison dernière, notamment pour l’audace du récit. Et puis le jeu des acteurs est vraiment incroyable. Marc-André Grondin est exceptionnellement bon. C’est une très belle réussite. Côté américain, j’aime suivre Game of thrones. Je viens de voir la septième saison. Je l’ai dévoré durant l’été. C’est vraiment très bon !

On suit Jean Petitclerc