Trois événements pour dire adieu aux voitures

Avec l’état présent du réseau routier autour de la métropole, les citoyens de la grande région de Montréal ont de plus en plus de raisons de s’intéresser aux transports durables et actifs comme alternatives à la voiture.

Pour ceux et celles en ayant marre des embouteillages et des chantiers routiers, voici trois initiatives invitant les Montréalais à délaisser l’automobile cette semaine.

La semaine Mon Campus/Cégep en vélo

Six institutions scolaires de la grande région de Montréal suggèrent à leurs étudiants de venir à l’école en vélo pour participer aux différentes activités organisées. Conférence, ateliers et sorties de vélos sont prévus dans le cadre de cette initiative faisant partie des Semaines de la mobilité de la campagne nationale «J’embarque» cherchant à promouvoir les modes de transport durables.

Du 18 au 22 septembre – Université de Montréal et Université Concordia, cégeps Édouard-Montpetit, Ahuntsic, du Vieux-Montréal et André-Grasset.

Défi sans auto solo

Les entreprises, employés et étudiants du Québec sont invités ce mercredi à délaisser la voiture ou de faire du covoiturage pour participer à cette compétition amicale pour courir la chance de gagner l’un des nombreux prix du défi en s’inscrivant sur le site internet de l’événement mis en place en 2009 pour encourager la promotion des alternatives durables à l’automobile en solitaire. L’an dernier, plus de 8600 employés et étudiants ont relevé le défi et près de 300 entreprises y ont participé.

20 septembre – www.defisansauto.com

PARK(ing) Day

De nombreuses places de stationnement seront occupées ce vendredi par plus de 50 organisations pour la sixième édition montréalaise de cet événement international de sensibilisation. Durant l'édition 2016, ce sont plus de 200 espaces qui ont été occupés notamment par des installations artistiques, des kiosques d'information ou de lieux de détente. Ayant vu le jour à San Francisco en 2005 et se déroulant maintenant dans plus de 150 pays, l’événement local organisé par le Conseil régional de l'environnement de Montréal vise notamment à questionner l’aménagement de l’espace public en milieu urbain.

22 Septembre – www.parkingdaymontreal.org