Truex confirme ses ambitions

Champion de la saison régulière en Série NASCAR, Martin Truex Jr est venu confirmer ses ambitions en remportant dimanche la première étape des séries éliminatoires de la Coupe Monster Energy disputée au Circuit de Chicagoland, dans l’État de l’Illinois.

Le pilote de l’écurie Furniture Row a profité d’une relance avec 52 tours à parcourir pour distancer ses plus proches poursuivants, dont Chase Elliott qu’il a devancé par un peu plus de six secondes lorsque le drapeau à damier a été agité.

Cette victoire est d’autant spectaculaire qu’il avait été pénalisé un peu plus tôt pour vitesse excessive dans les puits de ravitaillement. Ce succès lui permet d’accéder automatiquement à la deuxième ronde des séries qui s’amorcera le 8 octobre, à Charlotte, en Caroline du Nord.

« Je compte sur la meilleure équipe du monde, s’est exclamé le gagnant à sa sortie de voiture. J’ai la conscience tranquille pour les deux prochaines courses. »

Kevin Harvick, Denny Hamlin et Kyle Larson ont complété le groupe des cinq premiers à l’arrivée.

La prochaine course aura lieu sur l’ovale d’un mille de Loudon, au New Hampshire, situé à moins de cinq heures de route de Montréal.

Abandon crève-cœur pour Lessard

Fort de deux présences sur le podium à ses trois dernières courses de stock-car aux États-Unis, Raphaël Lessard souhaitait certes poursuivre sur cette lancée samedi soir au circuit de Toledo dans l’État de l’Ohio.

Le jeune pilote de Saint-Joseph-de-Beauce a toutefois vu ses espoirs de victoire s’envoler dès le dixième tour alors qu’il a été l’innocente victime d’un accrochage survenu devant lui, impliquant deux de ses rivaux.

Lessard n’a pu éviter un des bolides en perdition et a été forcé de rentrer au puits de ravitaillement en raison d’importants dommages à sa Toyota.

Les mécaniciens de l’équipe de David Gilliland ont tenté de réparer les pots cassés et Lessard a pu reprendre la piste, quoique concédant trois tours au meneur.

Se battant avec une voiture très capricieuse, Lessard a choisi de mettre fin à son parcours au 74e tour, après avoir constaté que la direction de sa monture avait été faussée pendant l’impact. Il sera classé au 13e rang.

« Une voiture compétitive »

« C’est dommage, a dit Lessard, car nous avions une voiture très compétitive entre les mains. Je pense, honnêtement, que nous aurions pu aspirer à une place sur le podium. Nous ne sommes jamais à l’abri d’un tel incident en course. On n’y peut rien. »

La journée avait pourtant bien commencé pour Lessard qui avait réalisé le 4e chrono le plus rapide en qualifications sur les 22 inscrits à cette épreuve de la série CRA. Mais un règlement, plutôt stupide, exige que les neuf premières positions sur la grille de départ soient inversées.

Lessard renouera avec l’action dès ce samedi 23 septembre, dans le cadre d’une manche du Championnat SSS (Southern Super Series) qui aura lieu au circuit Five Flags à Pensacola, en Floride.

La consécration pour Newgarden

Josef Newgarden a été consacré champion de la série IndyCar à l’occasion de la dernière course de la saison 2017 présentée dimanche sur le circuit de Sonoma, en Californie.

L’Américain de 26 ans a donné raison à la prestigieuse écurie Penske qui l’avait recruté à la fin de l’année dernière.

« C’est un rêve devenu réalité, a-t-il déclaré. Je dois tout à cette équipe qui m’a donné cette chance unique de me battre avec les meilleurs pilotes. »

Newgarden succède ainsi à son coéquipier Simon Pagenaud dont la victoire de dimanche n’aura pas été suffisante pour défendre son titre avec succès.