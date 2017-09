Même s’il a réalisé qu’il se devait de remplacer Darian Durant par Drew Willy dès le second quart tellement son pivot no 1 était mauvais, Kavis Reed a accordé un vote de confiance au vétéran quart après le match.

« Darian a connu une mauvaise journée, a commenté celui qui dirigeait son premier match à la barre des Alouettes en remplacement de Jacques Chapdelaine. Ce n’est pas le temps d’apporter un changement. Darian sait qu’il doit offrir de meilleures performances pour nous aider à gagner. Il devrait être notre quart partant lors du prochain match à Toronto. Il est venu à Montréal pour faire partie de la solution. »

Dix-neuf minutes seulement

Les Alouettes n’ont eu la possession du ballon que durant 19 minutes face à une équipe qui était pourtant privée des services de son quart no 1.

« On a mal joué, on a raté des jeux de base et je dois prendre le blâme comme entraîneur », a avoué Reed.

Le hic, c’est qu’il n’est pas prêt à se blâmer pour son travail comme directeur général.

« Je fais toujours confiance au personnel qui est en place, a-t-il dit. Je sais ce que ce groupe de joueurs est capable d’accomplir. On doit mieux exécuter les jeux. »

Reed a précisé qu’il ne regrette pas d’avoir demandé cette tentative de placement de 54 verges à Boris Bede au deuxième quart, tentative qui a échoué et qui s’est transformée en un touché de 113 verges pour le retourneur Diontae Spencer. « Ce ne fut pas une mauvaise décision de tenter le placement, a-t-il dit. C’est notre couverture sur le retour de botté qui a fait défaut. »

Durant n’a pas complété une seule de ses six tentatives de passe, manquant nettement de précision, ce qui lui a valu des huées bien senties.

« C’est difficile de trouver les mots pour expliquer cette contre-performance, a-t-il raconté. J’étais amorphe. Je n’ai pas fait le travail, tout simplement. Je n’ai pas d’excuses à offrir. Je précipitais mes passes. Je ne me souviens pas d’avoir déjà lancé trois ballons de suite au sol, devant mes cibles. »

Durant ne répond pas aux attentes, et il aurait été mal placé pour contester la décision de Reed de le remplacer par Drew Willy.

Ce dernier a fait de son mieux en relève, mais ce ne fut pas suffisant. « On commet trop d’erreurs mentales, a-t-il dit. Il faudra étudier le film du match et cesser de répéter ces erreurs. Personne ne va s’apitoyer sur notre sort. De mon côté, c’est mon job de prendre la relève lorsque les choses ne fonctionnent pas. Je suis déjà passé par là. »