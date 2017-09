Vers un duel Lemieux-Cotto

LAS VEGAS | Au cours des derniers jours, les dirigeants de Golden Boy Promotions ont affirmé qu’on aurait une meilleure idée du prochain défi de David Lemieux. À la lumière de ce qui est arrivé samedi soir, le Québécois a d’excellentes chances d’affronter Miguel Cotto, le 2 décembre, au Madison Square Garden de New York.

Tous les signaux pointent dans cette direction. Après leur bataille intense de samedi, il est assuré que Gennady Golovkin et Canelo Alvarez ne pourront pas monter sur le ring en décembre et encore moins contre Cotto.

Ce qui ouvre la porte à Lemieux et c’est un combat qui est logique à plusieurs niveaux. Tout d’abord, sur le plan sportif, le Québécois doit avoir un gros défi avant la fin de l’année devant les caméras de HBO et Cotto cadre parfaitement dans cette catégorie. Du côté du Portoricain, il affirme que son duel du 2 décembre sera son dernier en carrière et il ne détestera pas se mesurer à Lemieux, un adversaire qu’il a des chances de battre.

L’aspect financier est aussi à considérer. Un affrontement Cotto-Lemieux pourrait permettre aux promoteurs d’engranger des recettes intéressantes tant au niveau des tourniquets que dans les ventes de télévision à la carte. Et ce serait plus profitable qu’un choc entre Cotto et un boxeur moins connu. Comme on le sait, l’argent est le nerf de la guerre dans ce sport.

En passant, selon ce qu’on a entendu à Las Vegas, il n’est pas impossible que Cotto retarde sa retraite surtout s’il est en mesure d’obtenir des combats payants en 2018. Il vise notamment une revanche contre Canelo Alvarez.

Saunders dans le décor

Selon le plus récent classement de la World Boxing Organisation (WBO), Lemieux est au premier rang derrière le champion, le Britannique Billy Joe Saunders (25-0, 12 K.-O). Et si le protégé de Marc Ramsay recevait une offre pour avoir la chance de redevenir champion du monde ? Pas impossible.

Par contre, il est écrit dans le ciel que Lemieux ferait beaucoup moins d’argent. Sans compter que sa visibilité serait bien loin de celle qu’il aurait avec un choc avec Cotto. De plus, comme on l’a vu samedi contre Wllie Monroe fils, Saunders est un adversaire qui serait compliqué pour Lemieux. Ça ne serait pas de la tarte.