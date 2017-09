9 tendances déco qui vous donneront envie d'adopter le look scandinave cet automne

Il est déjà presque temps de remiser votre équipement de patio et de vous préparer à l’hibernation (même si la météo des derniers jours prolonge l’été à notre grand bonheur).

Si vous êtes pour passer plus de temps prochainement dans votre logis, raison de plus pour lui donner un peu d’amour.

Avec ces 9 idées déco, vous aurez envie de recevoir amis et famille ou encore de vous faire de longues journées de cocooning.

1. Optez pour la grande jetée réconfortante

Photo Instagram @aulitfinelinens

Pour un après-midi à soigner un rhume ou pour regarder un film sur Netflix collé(e) sur votre douce moitié, la jetée est parfaite. Vous aurez envie d'y rester blotti toute la journée!

Pour avoir la vôtre, c’est par ici

2. Un peu de poterie

Photo Instagram @sur_mon_x

Que ce soit pour y mettre des fleurs, des accessoires de salle de bain ou de la farine et du sucre, quelques poteries ajouteront de la chaleur à votre logis en lui donnant un petit air champêtre. Parfait pour l’automne!

Pour adopter cette nouvelle tendance, c’est par ici

3. Les couleurs de l’automne: beige, vert et gris

Photo Instagram @sur_mon_x

Photo Instagram @aulitfinelinens

Qui dit automne dit moins de lumière! En optant pour des couleurs claires sur vos murs et du gris pâle ou du beige pour vos accessoires, vos pièces seront considérablement plus illuminées. Pour le vert, on optera pour l’ajout de plantes diverses pour un peu de vie!

4. Le bois, le bois, le bois!

Photo Instagram

Rien de plus chaleureux que le bois. Les matériaux bruts comme celui-ci ajoutent un cachet très rustique à un logement et s’agencent à beaucoup d’accessoires et différents styles de mobilier.

Encore plus de bois ici

5. Le laiton pour un effet fini impeccable

Le laiton partout, tout le temps. Que ce soit pour votre lampe de salon ou votre nouvelle robinetterie, le laiton donne un aspect très classique et luxueux à une pièce. Vous n’aurez plus honte de votre robinet fuyant qui date des années 1990.

Envie de laiton? Cliquez ici.

6. Le cuir

Photo Instagram @vdev_maison

Pour l’automne, on délaissera les gros meubles massifs en cuir en optant plutôt pour un fauteuil et quelques accessoires. L’agencement des tissus au cuir rendra votre pièce accueillante en lui donnant un look mature et sophistiqué.

Pour succomber au cuir, c’est ici

7. Moins, c’est plus!

Photo Instagram @vdev_maison

Cet automne, la tendance est au minimalisme et à la vie plus lente. On prendra donc soin de se débarrasser du superflu et l'on optera pour l’essentiel. Une belle façon de savourer pleinement votre intérieur!

8. Des courges pour un souper d’Halloween élégant

Photo Instagram @mikvaillanc

Photo Instagram @lartderecevoir

Pour une table décorée avec soin qui égayera vos soupers, optez pour des courges blanches et vertes de différentes formes. Ajoutez quelques bougies dans des pots Masson et le tour est joué, vous aurez un magnifique centre de table fait maison!

9. De la vaisselle aux couleurs épurées

Photo via Sur mon x

Pour mettre l’accent sur les bons plats que vous préparerez cet automne et leurs belles couleurs, laissez-vous tenter par de la vaisselle épurée avec des motifs discrets. Vous aurez ensuite beaucoup plus de facilité à agencer votre nappe et votre coutellerie.

Pour changer votre vaisselle, c’est ici