OUELLET, Jean-Marc



Né à Québec le 16 mars 1925, Jean-Marc Ouellet est décédé subitement et tout doucement à Montréal, à sa résidence, le lundi 11 septembre. Il avait célébré le 2 août, avec son épouse Sylvaine, leur soixante-cinquième anniversaire de mariage.Père, grand-père, arrière-grand-père, il laisse dans le deuil, en plus de son épouse, ses quatre enfants, Bertrand, Jean, Sylvie et Anne-Marie, ainsi que tous leurs proches, conjoints et conjointes, enfants et petits-enfants, de même que les nombreuses personnes unies à eux par les liens de la famille ou de l’amitié.Typographe de son métier, Jean-Marc a oeuvré toute sa vie dans le milieu des journaux et des médias imprimés. Engagé dans le mouvement des Cursillos, il s’est impliqué dans plusieurs paroisses, en particulier à Lasalle (Montréal) puis, depuis sa retraite, à Nominingue et ensuite à Laval.Reconnu pour sa générosité et son attention aux autres, il a longtemps été bénévole, avec son épouse Sylvaine, dans le domaine des soins palliatifs dans les Hautes-Laurentides.Tous sont invités à faire mémoire de Jean-Marc, — chacun, chacune à sa façon —, dans leur coeur et leur prière. On pourra exprimer ces sentiments en faisant célébrer la messe à son intention. On pourra aussi faire un don, en son nom, à un organisme de charité oeuvrant auprès des plus démunis ou à une maison de soins palliatifs.La famille recevra les condoléances le mardi 19 septembre, de 18h à 20h, au:4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC, H3V 1E7, 514-342-8000www.dignitequebec.comLa messe de funérailles aura lieu le lendemain, mercredi 20 septembre, à 13h30, à la chapelle Notre-Dame-de-la-Résurrection, située dans le cimetière Notre-Dame-des-Neiges dont l’entrée est située au 4601, chemin de la Côte-des-Neiges. La célébration eucharistique sera suivie immédiatement de l’inhumation des cendres au cimetière.