Barrette au cœur de la cible

Lors de leur caucus présessionnel, les partis d’opposition présentent à leurs députés un document PowerPoint où est expliqué ce que sera leur stratégie à l’Assemblée nationale pour les semaines à venir. Celle-ci est préparée par le leader parlementaire et son équipe.

Dans ce document, on expose ce que seront les principaux thèmes de la session, ceux sur lesquels on reviendra abondamment en période de questions. Le message aux députés, c’est que s’ils suggèrent beaucoup de dossiers se rapprochant de ces sujets, ils auront du temps de glace au salon bleu pendant la saison.

On présente également les ministres qu’on identifie comme faibles ou vulnérables et qu’on voudra régulièrement houspiller. Obtenir la démission d’au moins un membre du gouvernement chaque semestre, c’est le rêve de tous les partis d’opposition.

On pourrait ergoter longtemps sur ce qui se retrouve cette année dans le plan de match de chaque groupe parlementaire, mais une chose est sûre, c’est qu’au moins la CAQ et le PQ ont placé le même ministre au centre du jeu de fléchettes qui orne les murs de leurs bureaux.

Pour cette session parlementaire qui commence demain, le mardi 19 septembre, c’est Gaétan Barrette qui se retrouve au cœur de la cible.

Impopulaire

Évidemment, la Santé fait toujours partie des sujets les plus chauds, en politique. Parce qu’il concerne les gens dans un des aspects les plus intimes de leur vie et qu’il accapare près de 50 % de nos dépenses étatiques, le titulaire de ce ministère réputé casse-cou est toujours sur la sellette.

Le cas Barrette est particulier, toutefois. Fort en gueule, ancien représentant des médecins avec qui il se coltaille aussi souvent qu’on l’accuse de les favoriser, on a parfois comparé le député de La Pinière et son volontarisme réformateur à un éléphant dans un magasin de porcelaine.

Gaétan Barrette n’est jamais cité comme un modèle de collégialité et de gentilhommerie par ses collègues de l’Assemblée nationale. On se rappellera que Diane Lamarre, sa vis-à-vis de l’opposition officielle, avait déploré ses attaques personnelles. L’homme a également fait l’objet, en compagnie de sa conjointe, d’une poursuite de 250 000 $ pour harcèlement et dénigrement de la part de douze de ses collègues radiologues de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Cet épisode lui est souvent rappelé par les autres parlementaires, lorsqu’il les harangue en chambre ou dans les rues et restaurants de Québec. Loin des journalistes, il s’autorise alors un langage plus ordurier. Plusieurs interlocuteurs de Barrette racontent qu’il peut se montre très vulgaire et insultant en privé, narguant ensuite la personne offensée en lui disant qu’en l’absence de témoins, elle ne pourra utiliser ses propos contre lui.

Tout ça fait en sorte qu’ils sont très nombreux, ceux-là qui rêvent d’accrocher la tête de Gaétan Barrette au-dessus de leur foyer, pour utiliser une métaphore de taxidermie.

Le sondage

Il s’est toutefois passé quelque chose, cet été. Les partis d’opposition se sont aperçus que l’opinion publique détestait Gaétan Barrette autant qu’eux.

C’était dans le dernier sondage Léger, paru le 25 août. En plus de prendre la mesure des intentions de vote, on a procédé à un relevé de la cote d’amour des membres du gouvernement, un exercice toujours cruel pour les mal-aimés... et pour les mal-connus !

Gaétan Barrette avait de quoi se réjouir ; ce ministre qui adore se voir à la télévision et qui n’hésite pas, pour s’en assurer, à passer de longues minutes à répondre aux questions de journalistes arrive largement en tête, au chapitre de la notoriété, parmi tous les ministres de Philippe Couillard. Seulement dépassé par ce dernier, qui est reconnu par 85 % des Québécois, le ministre de la Santé peut se targuer du fait que 76 % des Québécois ont une opinion sur lui. À titre de comparaison, la plus proche poursuivante de Barrette, Lise Thériault, ne jouit que d’une notoriété de 49 %.

Gaétan Barrette avait toutefois quelque chose à avaler de travers, en lisant ce sondage. De ces 76 % de répondants qui le connaissent, seulement 20 points représentent des gens qui ont une opinion favorable de lui et 56 qui ont une opinion défavorable. Parmi les ministres, celle qui s’en rapproche le plus est encore une fois Lise Thériault, avec une cote de désamour à 29 %.

Bref, il y a près de trois fois plus de monde au Québec qui n’aime pas Gaétan Barrette que de gens qui l’aiment. Et les partis d’opposition identifient que ça en fait une zone de vulnérabilité pour le gouvernement.

Stimulé ?

La CAQ et le PQ ont donc placé la Santé au centre de leurs priorités pour l’automne. Lors de leur caucus respectif, les deux partis ont effectué une sortie sur le sujet.

François Legault a dévoilé un sondage démontrant que les Québécois avaient le sentiment que le système de santé allait en se dégradant. C’est sensible pour Gaétan Barrette, parce qu’à la fin, si ses réformes n’ont pas généré une amélioration perceptible des services pour les citoyens, elles demeureront un échec politique.

Jean-François Lisée, pour sa part, s’est engagé à geler les salaires des médecins, pour réinvestir dans les soins et donner plus de responsabilités aux autres professionnelles de la Santé. Encore une fois, c’est un angle fait sur mesure pour attaquer Barrette, puisque celui-ci est moins perçu comme le ministre de la Santé que comme le ministre des Docteurs.

Cet automne, la pression sera donc colossale sur Gaétan Barrette, à qui on ne laissera pas un seul moment pour relaxer... et qui sera fort probablement stimulé par toute cette attention ! Réputé combattif, il ne cèdera pas un pouce, ne concèdera rien.

C’est peut-être précisément ce qu’on cherche du côté de l’opposition. Faire parler le ministre malcommode et l’amener à réagir sur Twitter, à 11 h le soir, comme un certain président au sud de nos frontières.

Jusqu’à la déclaration de trop, celle qui fera en sorte que Philippe Couillard pensera aussi que son confrère médecin nuit davantage à son gouvernement qu’il ne l’aide.

Et/ou jusqu’à un remaniement, c’est selon !