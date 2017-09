Bientôt des Dodge construites à partir de Maserati

Dodge prévoit assembler quelques véhicules à partir d’une plate-forme provenant de chez Maserati.

Pour 2019, Dodge rafraîchira ses Charger et Challenger. La plate-forme qui est actuellement utilisée demeurera la même. Dodge procédera à quelques améliorations esthétiques, sans grand bouleversement.

Or, on apprenait grâce à Automotive News qu’en 2021, la plate-forme des Charger et Challenger sera remplacée par celle de la Maserati Ghibli. On ignore si le même sort sera réservé à la Chrysler 300 qui repose aussi en ce moment sur la base LX.

Chez FCA, on a décidé d’emprunter cette direction afin d’améliorer les cotes de consommation de carburant en réduisant la masse du véhicule.

Ainsi, on ose espérer que le châssis sera plus rigide que sur les actuels Charger et Challenger. La tenue de route se verrait, par conséquent, améliorée.

Ce n’est pas le seul changement que l’on prévoit chez Dodge. En effet, le Journey subira une cure d’amaigrissement en perdant sa troisième rangée de sièges. Il empruntera la plate-forme de l’Alfa Romeo Stelvio et sera, désormais, assemblé en Italie plutôt qu’au Mexique.