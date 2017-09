Des stars à Montréal pour fêter Cohen

Sting, Elvis Costello, Lana Del Rey et The Lumineers font partie des artistes qui rendront hommage à Leonard Cohen le 6 novembre prochain au Centre Bell. Le spectacle, coproduit par Adam Cohen, permettra d’amasser de l’argent pour trois organismes artistiques canadiens.

Leonard Cohen a rendu son dernier souffle le 7 novembre 2016. Pour marquer le premier anniversaire de ce décès, l’entourage de l’artiste a mis en place le spectacle Tower of Song : A Memorial Tribute to Leonard Cohen.

En plus des artistes cités plus haut, la soirée comprendra également Feist, Philip Glass, k.d. lang, Damien Rice, Patrick Watson et Adam Cohen.

« Mon père m’a laissé une liste d’instructions avant son décès : “Mets-moi dans une boîte de pin à côté de ma mère et de mon père, fais une petite cérémonie avec les amis proches et la famille à Los Angeles... et si tu veux faire un événement public, fais-le à Montréal” », a fait savoir Adam Cohen par voie de communiqué.

Le spectacle Tower of Song : A Memorial Tribute to Leonard Cohen aura lieu le 6 novembre à 19 h 30, au Centre Bell. Les billets seront mis en vente le samedi 23 septembre à midi sur le site evenko.ca. Les profits de l’événement iront au Conseil des arts du Canada, au Conseil des arts et des lettres du Québec et au Conseil des arts de Montréal.