Disparition d’Yvon Lacasse: les recherches reprennent

Les recherches visant à retrouver Yvon Lacasse, cet homme de 71 ans dont le véhicule aurait été volé par Ugo Fredette jeudi soir dans une halte routière de Lachute, ont repris lundi matin.

«Les recherches se feront essentiellement de façon aérienne, a indiqué la sergente Audrey-Anne Bilodeau, porte-parole de la Sûreté du Québec. Notre hélicoptère survolera la route 117 entre Mont-Tremblant et Rouyn-Noranda pour tenter de localiser M. Lacasse.»

Les autorités font également appel aux résidents, aux pêcheurs et aux campeurs qui se trouvent près de la route 117 pour ouvrir l’œil et signaler à la police tout élément qui pourrait permettre de retrouver le disparu.

Yvon Lacasse manque à l’appel depuis maintenant plus de trois jours.

Yvon Lacasse mesure 1 m 67, pèse 70 kg, a les yeux bruns et est chauve. Il est originaire de la région de Lachute.

Samedi, une importante opération de recherche a été menée près de la halte routière de Lachute, dans les Laurentides, là où la camionnette Ford F-250 qu’aurait utilisée Fredette pour aller de Saint-Eustache à Lachute avait été abandonnée.

Une partie de ce secteur avait été ratissée dès vendredi. Il restait toutefois des zones à couvrir par les policiers.

Ugo Fredette, qui est actuellement détenu, refuserait de fournir des informations aux policiers quant au sort qu’il a réservé à Yvon Lacasse.

L’homme de 41 ans est soupçonné d’avoir assassiné son ex-conjointe jeudi soir, dans une résidence de Saint-Eustache. Il aurait ensuite enlevé son garçon, ce qui a entraîné le déclenchement d’une alerte Amber.

Fredette et l’enfant ont été retrouvés sains et saufs 24 heures plus tard, en Ontario.

Pourquoi Ugo Fredette garde-t-il le silence?

Alors que les autorités s’activent pour retrouver Yvon Lacasse sur le vaste territoire entre Lachute et Rouyn-Noranda, plusieurs s’indignent que le principal suspect dans cette affaire soit toujours muet et n’aide en rien aux recherches.

Ugo Fredette est la meilleure personne, à l’heure actuelle, pour dire à quel endroit se trouve le septuagénaire dont on est sans nouvelles depuis jeudi. Fredette est selon toute vraisemblance le dernier à avoir vu M. Lacasse, lorsqu’il lui a dérobé le véhicule à bord duquel il a entamé sa longue cavale à partir de Lachute après avoir enlevé son fils.

Première hypothèse: il est possible que Fredette ait perdu la mémoire. En somme, même s’il décidait de se mettre à table avec les policiers, il pourrait ne plus être en mesure de les ramener à l’endroit précis où il a laissé M. Lacasse. L’ex-sergent de la Sûreté du Québec, Jean-François Brochu, se rappelle de cas de meurtriers qui, après avoir enterré leur victime, ne se rappelaient pas des détails «parce qu’au moment où ils l’ont fait, le stress était tellement intense».

Au-delà de cette possibilité, M. Brochu souligne tout de même que le suspect a le droit de se taire.

«C’est quelqu’un qui comprend très bien que plus il va donner des informations, plus son cas va être difficile à régler devant les tribunaux», a renchéri le psychiatre Gilles Chamberland, en entrevue à LCN. Selon lui, le fait qu’il se soit intéressé à plusieurs dossiers d’enlèvement lui a inculqué une certaine expertise sur le fonctionnement des policiers, ce qui peut expliquer son mutisme.

Cela dit, entendre l’enregistrement de la fille du disparu qui l’implore de dire où il a abandonné son père pourrait «lui faire réaliser que des gens souffrent et qu’il peut faire quelque chose de bien pour apaiser ces souffrances-là».

État mental

Selon le psychiatre, on ne peut pas exclure la présence d’une maladie mentale chez Ugo Fredette.

Gilles Chamberland note que le suspect détenu en Ontario à l’heure actuelle a démontré une bonne organisation lors de sa cavale. «Les policiers ont quand même eu de la difficulté à le retrouver, il faisait preuve d’un certain sang-froid et d’un esprit qui avait l’air clair», a-t-il poursuivi.

Le spécialiste estime, sous toute réserve parce qu’il n’a pas encore été évalué, qu’Ugo Fredette avait énormément de colère en lui, s’il est effectivement responsable du meurtre de sa conjointe à Saint-Eustache.