La paix est impossible par le canal de la haine

Monsieur Gadoury qui ajoute à sa signature le mot « ingénieur », est visiblement malheureux pour déverser ainsi sa haine envers les autres tout au long de sa diatribe. D’abord envers notre premier ministre, puis la communauté musulmane, puis vous-même Madame DesChâtelets, puis le peuple québécois par les mots « bande de caves » utilisés pour les qualifier, puis les femmes québécoises qui ne font plus assez d’enfants à son goût, et finalement, de nouveau envers les musulmans qu’il traite d’arriérés mentaux.

En plus, il divague pendant ses deux derniers paragraphes sur le sujet qu’il veut vraisemblablement aborder, c’est-à-dire la haine de la religion, de toutes les religions qui, selon lui, racontent des contes de fées pour adultes, bourrent le crâne des jeunes à l’école (sic) par des mots tels que « ... avec ces niaiseries que sont les maudites religions ». Enfin il assène la sentence finale, la prédiction de saint André lui-même « Dieu n’existe pas, n’a jamais existé et n’existera jamais. Est-ce assez clair ? »

Oui c’est très clair, même pour un aveugle. Il n’aime pas, il n’a jamais aimé et il n’aimera jamais personne. Même pas lui-même. Mais dans le fond il me fait pitié, et moi je l’aime quand même. Car comme Jésus l’a enseigné « Aimez même vos ennemis, car si vous aimez seulement vos amis, vous n’avez aucun mérite » « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Voilà le seul commandement que Jésus a laissé à tous les croyants, dont moi-même qui ai reçu le don de la foi.

Gérald C.

Je partage vos propos même si je ne suis pas croyante, car votre analyse donne toute son importance au principe de liberté individuelle ainsi qu’au « vivre et laisser vivre » qui devrait guider nos vies.