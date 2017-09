Division Ouest: l’Armada aura le vent dans les voiles

Devancée d’un seul point par les Huskies de Rouyn-Noranda au classement de la division Ouest en mars dernier, l’Armada de Blainville-Boisbriand sera de nouveau parmi les puissances de la Ligue et elle est jugée favorite par plusieurs observateurs et intervenants pour rafler les honneurs de cette poule, voire remporter le classement général au terme de la saison 2017-18.

Qu’importe le résultat des courses, le directeur général et entraîneur-chef Joël Bouchard comptera sur l’un des meilleurs trios de joueurs de 20 ans de la LHJMQ.

Les attaquants Alexandre Alain et Alex Barré-Boulet feront des étincelles. Reste toutefois à déterminer qui, de Conor Bramwell (attaquant), Tobie Paquette-Bisson (défenseur) ou Charlie Roy (défenseur), héritera du troisième casier disponible pour les joueurs de ce statut.

En attente de Roy et Dubois

Qui plus est, l’Armada est en attente de la décision de Sharks de San Jose au sujet du quart-arrière Jérémy Roy.

D’aucuns estiment que Roy, blessé au genou l’an dernier et actif pendant seulement 10 parties, aurait avantage à récupérer le temps perdu dans les amphithéâtres du circuit Courteau cette saison au lieu de s’aligner pour les Barracudas, le club-école des Sharks dans la Ligue américaine.

Par ailleurs, âgé de 19 ans, l’attaquant Pierre-Luc Dubois est destiné à jouer dans la LNH cette saison. Mais le destin prend parfois des courbes inattendues.

« On ne se fera pas de cachettes, Blainville a le plus d’expérience au sein de notre division. Actuellement, dresser le classement des cinq autres clubs au sein de notre division serait assez embêtant. Cela dit, il est prévisible que le Phoenix de Sherbrooke marquera beaucoup de buts », affirme Gilles Bouchard, patron des opérations hockey des Huskies.

Des Huskies transformés

Bouchard dirigera une formation transformée à la suite du départ de plusieurs vétérans qui avaient contribué à la conquête de la coupe du Président en mai 2016.

« On a perdu les services de beaucoup d’attaquants productifs, mais nous compterons sur le retour de cinq défenseurs d’expérience. Enfin, avec 10 joueurs de 18 ans au sein de notre formation, on prévoit d’être compétitifs. »

ARMADA DE BLAINVILLE-BOISBRIAND

Photo d'archives, Agence QMI

Joueurs-clés

Pierre-Luc Dubois *(attaquant), Alexandre Alain (a), Alex Barré-Boulet, Joël Teasdale (a), Antoine Crête-Blezile (défenseur), Francis Leclerc (gardien).

Joueurs de 20 ans

À déterminer : Alain, Barré-Boulet, Connor Bramwell, Tobie Bisson-Paquette, Charlie Roy.

Repêchage 2017

Félix Lafrance (2e, a), Mathieu Boissonneault (5e, a).

Départs importants

Samuel Montembeault (g), TJ Melançon (d), Jérémy Roy (d), Guillaume Beaudoin (d).

Qu’importe l’identité des joueurs qui enfilent l’uniforme noir, blanc et gris, l’Armada s’avère, saison après saison, l’un des clubs les plus hermétiques du circuit Courteau. Si l’attaquant Pierre-Luc Dubois et le quart-arrière Jérémy Roy étaient invités à poursuivre leur développement dans le calibre junior par les Blue Jackets de Columbus et les Sharks de San José, la troupe de Joël Bouchard sera une candidate logique au trophée Jean-Rougeau. Sinon, elle le sera également !

VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE

Photo LHJMQ médias

Joueurs-clés

Pavel Koltygin (a), Nicolas Guay (a), Yvan Mongo (a), Marc-Olivier Duquette (d), Nicolas Beaudin (d), Olivier Rodrigue (g).

Joueurs de 20 ans

Morgan Adams-Moisan (a), Nathan Hodgin (a), Yvan Mongo.

Repêchage 2017

Dawson Mercer (1er, a), Xavier Simoneau (1er, a), Thomas Pelletier (1er, d)

Départs importants

Mathieu Sévigny (a), Ryan Verbeek (a).

La patience sera à nouveau de mise au Centre Marcel-Dionne cette saison. Les Voltigeurs ont collé trois saisons perdantes et l’entraîneur en chef et directeur général Dominique Ducharme comptera plus d’une dizaine de recrues au sein de son alignement. Les Voltigeurs ont parlé trois fois durant la première ronde en juin (Mercer, Simoneau et Pelletier) et avec Olivier Rodrigue, cette formation compte sur l’un des gardiens le plus prometteurs de son groupe d’âge.

OLYMPIQUES DE GATINEAU

Photo LHJMQ médias

Joueurs-clés

Mitchell Balmas (a), Shawn Boudrias (a), Mikhail Shestopalov (a), Will Thompson (d), Alex Breton (d), Gabriel Bilodeau (d).

Joueurs de 20 ans

Alexandre Landreville (a), Will Thompson, Alex Breton.

Repêchage 2017

Carson Gallant (2e, d)

Départs importants

Yakov Trenin (a), Vitalii Abramov (a), Zach MacEwen (a), Marc-Olivier Crevier-Morin (d).

La décision de Vitalii Abramov d’explorer l’avenue professionnelle en Russie s’il ne parvient pas à obtenir un poste chez les Blue Jackets de Columbus est une autre tuile dont les Olympiques se seraient bien passés. Non seulement Abramov a-t-il remporté le championnat des compteurs et a été élu le joueur par excellence de la LHJMQ la saison dernière, mais cet attaquant de 19 ans aurait valu son pesant d’or lors de la prochaine séance de transactions, accélérant ainsi le processus de reconstruction des Gatinois.

HUSKIES DE ROUYN-NORANDA

Photo LHJMQ médias

Joueurs-clés

Peter Abbandonato (a), Jacob Neveu (d), Taylor Ford (d), Samuel Harvey (g).

Joueurs de 20 ans

Lane Cormier (a), Mathieu Boucher (a), Taylor Ford.

Repêchage 2017

Alex Beaucage (2e, a).

Départs importants

Antoine Waked (a), Jean-Christophe Beaudin (a), Gabriel Fontaine (a), Alexandre Fortin (a), Martins Dzierkals (a), Manuel Wiederer (a), Jérémy Lauzon (d), Philippe Myers (d), Bruno-Carl Denis (d).

À l’exemple des Sea Dogs de Saint John, les Huskies ont dit adieu à plusieurs éléments-clés, dont plusieurs avaient contribué aux succès de l’équipe jusqu’en finale du tournoi de la Coupe Mémorial 2016, à Red Deer, en Alberta. L’attaque a perdu du punch à la suite du départ de six marqueurs de 20 buts et plus. À la ligne bleue, on ne remplace pas aisément les Jérémy Lauzon et Philippe Myers !

PHOENIX DE SHERBROOKE

Photo LHJMQ médias

Joueurs-clés

Yaroslav Alexeyev (a), Marek Zachar (a), Hugo Roy (a) Luke Green (d), Thomas Grégoire (d), Evan Fitzpatrick (g).

Joueurs de 20 ans

Mathieu Olivier (a), Nicolas Poulin (a), Hugo Roy.

Repêchage 2017

Samuel Poulin (1er,a), Bailey Peach (1er, a).

Départs importants

Julien Pelletier (a), Anderson MacDonald (a), Julien Bahl (d).

Écarté des séries éliminatoires le printemps dernier, le Phoenix pourrait renaître de ses cendres cette saison. Quelques valeurs sûres autant à l’attaque qu’en défensive. Réclamé derrière Alexis Lafrenière lors de la dernière séance de repêchage de la LHJMQ, l’attaquant Samuel Poulin ne tardera pas à s’imposer. Au terme d’un excellent camp d’entraînement, certains parlent déjà d’un joueur d’impact ! Devant le filet, à 19 ans, Evan Fitzpatrick, une sélection de 2e ronde des Blues de St. Louis en 2016, devra faire la différence entre la victoire et la défaite sur une base régulière.

FOREURS DE VAL-D’OR

Photo LHJMQ médias

Joueurs-clés

Mathieu Nadeau (a), Maxim Mizyurin (a), Ivan Kozlov (a), David Henley (d), David Noël (d), Étienne Montpetit (g).

Joueurs de 20 ans

Mathieu Nadeau, David Henley, Étienne Montpetit.

Repêchage 2017

Maxence Guénette (1er, d), Jérémy Michel (1er, a), Anthony Allepot (2e, d), Jonathan Lemieux (3e, g), Benjamin Dion (5e, a),

Départs importants

Alexis Pépin (a), Jake Smith (a), Jason Bell (d).

Cinq joueurs de 16 ans amorceront la saison dans l’est de l’Abitibi. Ils seront entourés par un solide trio de joueurs de 20 ans. Parmi ceux-ci, le gardien Étienne Montpetit loge parmi la crème de sa profession dans le circuit Courteau. Recalés 14e au classement général la saison dernière, les Foreurs feront un bond de plusieurs rangs autant au général que dans la division Ouest.