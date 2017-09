Lauzon veut prouver qu’il a sa place

Un trophée du Président, une finale de la Coupe Memorial et une médaille d’argent au dernier Championnat mondial de hockey junior. Pas de doute, le défenseur Jérémy Lauzon a connu une belle carrière au niveau junior. Toutefois, la LHJMQ et Équipe Canada junior sont maintenant chose du passé, puisque le défenseur abitibien entame le camp des Bruins de Boston avec des choses à prouver, lui qui fera officiellement ses débuts professionnels cette saison.

Choix de deuxième ronde des Bruins de Boston en 2015, Lauzon en est actuellement à son troisième camp d’entraînement avec la formation du Massachusetts.

Si, au cours des deux années précédentes, il débarquait à Boston avec la simple idée de laisser une bonne impression aux dirigeants de l’équipe avant de retourner aider ses coéquipiers des Huskies de Rouyn-Noranda, cette année, c’est complètement différent.

« Lors des deux dernières années, je savais un peu que je retournerais chez les juniors. Cette année, je suis plus vieux et plus fort physiquement. Ça paraît au camp et je pense que j’ai ma place ici. C’est maintenant à moi de prouver que je peux jouer à ce niveau », a mentionné le défenseur de 20 ans, lundi, avant la rencontre préparatoire face au Canadien.

Lauzon était d’ailleurs le seul Québécois en uniforme pour les Bruins lundi soir, une situation qu’il est habitué de vivre lors des camps professionnels à Boston, et qui ne le dérange plus.

« À mon premier camp, j’avais 18 ans et je ne connaissais personne dans l’organisation. J’étais le seul Québécois, à part Patrice [Bergeron]. Maintenant, c’est ma troisième année et je connais tout le monde. C’est un stress de moins. »

De l’avenir à la ligne bleue

À moins d’une surprise, le défenseur gaucher commencera la saison dans la Ligue américaine. Les Bruins comptent déjà sur Zdeno Chara, Torey Krug, Adam McQuaid, Brandon Carlo, Kevan Miller et Charlie McAvoy, notamment.

L’équipe compte également sur plusieurs jeunes défenseurs qui poussent. Les Rob O’Gara, Matt Grzelcyk et Jakub Zboril seront tous candidats à un rappel cette année, tandis que l’équipe compte également sur les espoirs Urho Vaakanainen et Ryan Lindgren dans la filière.

Mais Lauzon n’a aucun contrôle sur tout ça.

« Je n’ai pas d’attentes. Je suis ici, je veux performer et jouer au meilleur de mes capacités. Je connais mon talent, je sais ce que je peux faire et que j’ai ma place ici. À la fin, ce ne sera pas ma décision, mais bien celle des entraîneurs et du personnel hockey, qui choisiront ce qui est le mieux pour moi et mon développement. »

Expériences enrichissantes

Néanmoins, Lauzon entamera sa carrière professionnelle avec un bagage d’expérience impressionnant pour un jeune de son âge.

En 2016, en pleines séries éliminatoires, Lauzon a frôlé la mort lorsque le patin de son adversaire de l’Armada de Blainville-Boisbriand Yvan Mongo lui a accidentellement lacéré le cou lors d’une chute.

Les Huskies étaient par la suite parvenus à remporter le championnat de la LHJMQ et, quelques jours plus tard, Lauzon revenait au jeu pour le premier match

des Huskies à la Coupe Memorial. L’équipe avait ensuite atteint la finale, mais s’était inclinée devant les Knights de London.

Puis, l’an dernier, après avoir été le dernier défenseur retranché l’année précédente, Lauzon a représenté le Canada au Mondial junior et s’est incliné devant les États-Unis en grande finale, à Montréal.

Bref, ces expériences, Lauzon s’en servira dans sa carrière professionnelle.

« Quand tu vis des moments stressants comme ça, ça t’aide à bien gérer ton stress. Ce fut un bon bagage d’expérience pour moi et je vais essayer de bien l’utiliser dans mon camp. »

En 200 parties de saison régulière dans la LHJMQ, toutes avec les Huskies, Lauzon a inscrit 35 buts et 130 points.

► Le frère de Jérémy Lauzon, Zachary, a été un choix de deuxième ronde des Penguins de Pittsburgh lors du dernier repêchage de la LNH. Il a été retranché lundi et se présentera chez les Huskies.