Claude Julien tient parole

Claude Julien avait assuré qu’il présenterait à Québec une formation intéressante pour les partisans de la Vieille Capitale. Il a tenu parole.

Deux de ce qui devrait être les quatre trios réguliers du Tricolore seront de la partie. On parle de ceux composés d’Alex Galchenyuk, Philip Danault et Brendan Gallagher, ainsi que celui que forment Paul Byron, Torrey Mitchell et Andrew Shaw.

À la ligne bleue, les amateurs de hockey de Québec pourront voir à l’oeuvre le nouveau venu Karl Alzner, partenaire de jeu de Jeff Petry, de même que les jeunes Noah Juulsen et Brett Lernout.

Michael McCarron, dont le statut est toujours précaire, compte bien se servir de cette visite des Bruins de Boston pour sortir les épaules et pratiquer un style de jeu qui se prête moins aux rencontres intra-équipe comme celle de dimanche.

«Tu ne veux pas démolir tes coéquipiers, alors c’est difficile d’y aller à 100%. Au moins, ça a enlevé un peu de rouille, a lancé le colosse joueur de centre. Je suis excité à l’idée d’affronter un véritable adversaire.»

En plus de Danault et Mitchell, Jérémy Grégoire, Daniel Audette, Antoine Waked, Éric Gélinas et Zachary Fucale seront les Québécois en uniformes. Fucale succèdera à Al Montoya dans la deuxième portion de la rencontre.

«Même si ce n’est qu’un demi-match, tout reste identique. Je vais donner tout ce que j’ai. J’ai beaucoup à gagner ici. Chaque jour, j’avance, je fonce et je veux arrêter le plus de rondelles possible.»

La formation de ce soir à Québec c. Boston. / Tonight's lineup vs. Boston in Quebec City. #GoHabsGo pic.twitter.com/nEHhWkfnsj — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) 18 septembre 2017

#NHLBruins announce schedule and traveling roster for tonight's preseason opener vs. Montreal: https://t.co/13YDd75b2W — Boston Bruins (@NHLBruins) 18 septembre 2017

Les Bruins de la Ligue américaine

Si le Canadien présentera une équipe respectable, on ne peut en dire autant de Bruce Cassidy et de l’organisation bostonienne. Les Bruins se pointeront sur la glace du Centre Vidéotron avec seulement sept vétérans (qui sont loin d’être des têtes d’affiche). Or, le règlement de la convention collective prévoit que chaque formation doit habiller un minimum de huit vétérans lors des matchs préparatoires.

Pour se qualifier à titre de vétéran, un patineur doit avoir disputé au moins 30 matchs dans la LNH la saison précédente ou 100 rencontres depuis le début de sa carrière. Le choix de premier tour du dernier repêchage obtient également l’étiquette de «vétéran».

Cela dit, le fait que Noel Acciari ait disputé quatre matchs de séries éliminatoires lui permettrait de satisfaire le critère de 30 matchs disputés la saison précédente.

Mais le coup le plus bas vient certainement du fait que Cassidy n’a pas cru bon habiller Patrice Bergeron. Vérifications faites auprès des confrères de Boston, l’athlète originaire de L’Ancienne-Lorette n’est pas blessé. Il n’y a donc pas d’excuse possible.

Pas surprenant que beaucoup de partisans aient refusé d’allonger de gros billets pour assister à cette rencontre.

Un mauvais souvenir

Ce n’est pas la première fois que l’équipe qui affronte le Canadien à Québec, le fait avec des effectifs ridicules. On se souviendra qu’en 2010, les Islanders s’étaient pointées au Colisée avec un paquet de joueurs inconnus ou en fin de carrière.

Dans les journées précédents sa visite, la formation new-yorkaise avait fait signer des essais professionnels à Manny Legace, Jed Ortmeyer, Dean McAmmond et Anders Eriksson, quatre joueurs qui avaient pris part à la rencontre.

Leur entraîneur-chef, Scott Gordon, n’avait même pas fait le voyage, préférant assister à l’autre match préparatoire que sa formation disputait au même moment, à Long Island.