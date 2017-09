Le Volkswagen California XXL est un Westfalia pour les géants

En Amérique du Nord, Volkswagen ne vend plus de véhicule adapté pour le camping comme l’étaient les fameuses versions Westfalia. En Europe, toutefois, c’est une autre histoire.

Encore aujourd’hui, un modèle baptisé California (et ironiquement non disponible en Californie) est offert sur le vieux Continent. Avec son petit frigo, son poêle et son toit rétractable, c’est l’héritier spirituel des conversions Westfalia.

Volkswagen California XXL Concept

Et dans le cadre du Salon automobile de Francfort, Volks a poussé l’idée encore plus loin avec son concept California XXL. Plus gros et plus luxueux que n’importe quel autre véhicule destiné au camping jamais présenté par Volkswagen, le XXL est pensé pour ceux qui se sentent à l’étroit dans les versions déjà existantes.

D’une longueur dépassant les six mètres et d’une hauteur plus que suffisante pour se tenir debout à l’intérieur (2,9 mètres), le California XXL est une réponse directe aux consommateurs en quête d’un peu plus de luxe et d’espace.

Volkswagen California XXL Concept

Il ne s’agit que d’un concept pour le moment, mais si la réponse du public s’avère positive, Volks pourrait bien en faire une version de production. Pas en Amérique du Nord, toutefois. La vie est injuste.

Le retour du Volkswagen Bus

À défaut d’avoir droit au California XXL, les amateurs de camping d’Amérique du Nord pourraient être rassasiés d’une autre manière. Volkswagen a récemment confirmé qu’elle ressuscitera son iconique Microbus en commercialisant un modèle de production de l’I.D. Buzz Concept, un prototype entièrement électrique dévoilé en janvier dernier à Détroit.

Volkswagen I.D. Buzz Concept

Grâce à deux moteurs électriques et à une batterie de 111 kWh, le Buzz Concept affiche, sur papier, une puissance de 369 chevaux et une autonomie de 434 kilomètres. Il est aussi muni d’un système de conduite autonome permettant au véhicule de prendre le contrôle à la demande du conducteur. Disons qu’on est loin des vieux Westfalia!

Faudra toutefois être patient, puisque Volkswagen n’entend pas vendre ce modèle avant 2022.