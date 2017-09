L’Hôpital général juif reçoit le plus gros don de son histoire

La fille d’un milliardaire montréalais a remis 26 millions $ à l’Hôpital général juif de Montréal, qui utilisera ce plus gros don de son histoire pour soutenir son centre de cardiologie.

«J’ai un lien très fort avec cet hôpital, parce que j’y suis née et ma mère aussi», raconte Naomi Azrieli, qui est présidente et directrice générale de la Fondation qui porte son nom de famille.

Son père, l’architecte David Azrieli, dont la fortune était évaluée à plus de trois milliards $ par Forbes, a lancé l’œuvre de charité pour financer l’excellence dans la recherche médicale, mais aussi l’éducation et les arts.

Survivant de l’Holocauste

Le survivant de l’Holocauste, né en Pologne, est arrivé au Québec en 1954, où il a par ailleurs obtenu le titre de Chevalier de l’Ordre national en 1999.

Le promoteur immobilier est derrière la construction de l’Hôtel des Artistes pour l’Expo 67 et du plus grand centre commercial de Gatineau, Les Promenades de l’Outaouais. Son entreprise gère aussi l’édifice Dominion Square et l’Hôtel Sofitel, à Montréal.

Photo courtoisie

À sa mort en 2014, à l’âge de 92 ans, l’homme qui partageait sa vie entre le Québec et Israël a légué tous ses actifs à la Fondation Azrieli.

«J’avais le désir de soutenir la communauté ici», dit quant à elle sa fille de 52 ans, qui se dit impressionnée par le travail innovateur mené par les médecins de l’Hôpital général juif.

Chez les aînés

Le centre de cardiologie de l’endroit portera désormais le nom d’Azrieli. Son directeur, le Dr Lawrence Rudski, veut par ailleurs concentrer ses efforts sur les problèmes cardiaques chez les aînés.

«Ça va servir à nos recherches sur la vieillesse et la fragilité menées par l’un de nos médecins. Nous avons un programme de formation en cardiogériatrie qui est unique en Amérique du Nord», précise-t-il.

Il ajoute que l’argent aidera aussi à perfectionner les chirurgies cardiaques et les soins aux patients.

Le Dr Rudski explique que l’hôpital est un chef de file pour les chirurgies cardiaques robotisées, ainsi que dans l’imagerie cardiaque, deux domaines qui bénéficieront aussi du don de la Fondation Azrieli.

La Fondation du milliardaire montréalais David Azrieli a déjà donné par le passé 5 millions $ à l’Université Concordia pour mettre sur pied l’Institut d’études sur Israël qui porte aussi son nom de famille.