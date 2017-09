Lido Pimienta vient de gagner le prix Polaris 2017. Vous ne savez pas c’est qui? On vous arrange ça!

Si le gala des Gémeaux était particulièrement soporifique, celui du prix Polaris, lui, aura été riche en rebondissements.

Malgré la présence de You Want It Darker du défunt Leonard Cohen et de l’émouvant Secret Path de Gord Downie parmi les albums en lisse, c’est finalement La Papessa de la méconnue auteure-compositrice-interprète Lido Pimienta qui a eu droit au titre de meilleur album canadien.

Lido qui? On vous résume ça en 16 points!

1, Elle est née en Colombie.

2, Elle joue du piano depuis sa tendre enfance. Elle interprétait notamment du Bach à l'époque.

3, Puis, à 11 ans, elle s’est retrouvée dans un groupe metal dénonçant le gouvernement colombien!

4, Plus tard, elle a immigré au Canada en compagnie de sa mère. Elle habite actuellement Toronto

5, Elle a lancé son premier album, Color, en 2010. Elle avait 23 ans à l’époque.

6. En entrevue avec Chart Attack, elle note qu’elle donnait le sein à son fils tout en enregistrant.

7, Ce disque a été enregistré avec son ex-mari. Celui-ci tenait à réaliser le disque sans lui enseigner les rudiments de la production.

8, Elle a appris la production par elle-même par la suite.

9, Parmis ses inspirations, elle cite M.I.A.

10, Elle écoute du metal quand elle fait de la cuisine.

11, Elle se dit queer et a notamment collaboré à un article du Torontoist abordant l’attentat dans une discothèque gaie d’Orlando en 2016.

12, C’est une artiste hyper engagée. Elle dénonce, notamment, le patriarcat et ls crise mondiale de l’eau.

13, Son prix Polaris est accompagné d’une bourse de 50 000 $.

14, Pour se retrouver dans la liste des finalistes, l’album doit être nommé par un(e) ou plusieurs membres du jury.

15, Plus de 200 journalistes et critiques canadiens forment ce jury.

16, Lors de son discours de remerciement, l’artiste a notamment dénoncé le racisme dont elle a été victime à son arrivée au pays. «J’espère que le spécimen aryen qui m’a dit de retourner dans mon pays deux semaines après mon arrivée regarde (le gala)!»