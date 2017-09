Mairie de Montréal: Me Anne-France Goldwater appuie Valérie Plante

L'avocate Anne-France Goldwater a publiquement appuyé lundi la candidature de Valérie Plante à la mairie de Montréal, allant même jusqu’à comparer la gestion du maire Denis Coderre à celle de la Corée du Nord.

Alors qu'elle laissait planer depuis un an la possibilité d'affronter elle-même le maire actuel Denis Coderre aux prochaines élections municipales, Anne-France Goldwater a plutôt annoncé lundi qu’elle invite la population à voter pour Valérie Plante afin de déloger le maire.

«Je veux attirer l'attention sur Valérie Plante et son ambition à faire de Montréal une ville dont on pourrait être fier, et pas une ville qui est un peu comme la Corée du Nord, pleine de fausses promesses, pleine de gaspillage de fonds publics», a lancé celle connue pour son émission de télévision «L’Arbitre » en point de presse lundi matin devant le palais de justice de Montréal

Corée du Nord

Appelée à expliquer sa comparaison avec la Corée du Nord, elle a dénoncé un manque de transparence de la part de l’administration municipale actuelle.

«Oui, Montréal est dirigée comme la Corée du Nord dans le sens où c’est une question d’obéissance totale. On n’a pas de voix, on n’a pas de vote, on n’est pas intéressé à sonder l’opinion publique avant de jeter notre argent à la poubelle. Quand ils ont décidé de faire la Formule E [au centre-ville] et faire prisonnier des citoyens, ont-ils eu un mot à dire?», a-t-elle indiqué, ajoutant qu’«il y a certaines personnes qui ne cherchent que la gloire» à l’instar du leader de la Corée du Nord, Kim Jong-un.

Gaspillage d'argent

La célèbre avocate s’est ensuite attaquée à la «culture du gaspillage d'argent» du maire actuel. «Le milliard de dollars gaspillé pour le 375e anniversaire de Montréal, je n’en reviens pas. La Formule E, les morceaux de granit sur le mont Royal, le soi-disant chemin Fleuve Montagne - qu'est-ce que c'est ça? - je n'en reviens pas", a-t-elle lancé, invitant à voter pour Valérie Plante afin d’éviter ces dépenses.

Bien que les deux femmes soient aux opposés sur l’échiquier politique, Me Goldwater ayant appuyé Stephen Harper lors des dernières élections fédérales, elles disent avoir les mêmes critiques quant à la gestion des fonds publics par l’administration actuelle.

«Si vous votez pour Coderre, ne venez pas ensuite pleurer sur mon épaule lorsque vous recevrez votre compte de taxes», a alerté l’avocate.

Réaction du maire

Le maire de Montréal, Denis Coderre, n’a toutefois pas paru impressionné par les propos de Mme Goldwater. «Quand les gens tombent dans le délire, on va laisser le monde juger. Je ne suis pas là pour répondre à ces inepties, je ne suis pas là pour attaquer. S’ils sont désespérés à ce point de sortir ces propos, grand bien leur fasse», a-t-il répondu.

Il a également tenu à préciser que dans le milliard de dollars investi dans le 375e anniversaire de Montréal, moins de 15% ont été dédiés aux célébrations, le reste a été attribué à la réfection des infrastructures.

Pitbulls

Anne-France Goldwater, qui s'était opposée au règlement de l'administration municipale sur le contrôle animal et l'interdiction des nouveaux chiens de type pitbull, appuie également les positions de Valérie Plante en faveur d'une modification du règlement et du retrait des calèches des rues de Montréal.

Me Goldwater compte offrir de son temps à la cheffe de Projet Montréal pour défendre cette cause et éplucher les dépenses du 375e anniversaire de Montréal. L’équipe de Valérie Plante dit que pour le moment, la collaboration s’en tient à un appui public de Me Goldwater, mais qu’il n’est pas exclu de la revoir durant la campagne.