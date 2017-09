Nail Yakupov veut saisir sa troisième chance

Nail Yakupov en a assez d’être vu comme un constat d’échec. L’ancien premier choix au total en 2012 espère mettre derrière lui son début de carrière misérable et profiter d’un nouveau départ au Colorado.

Le Russe de 23 ans a paraphé un contrat d’une saison d’une valeur de 875 000 $ cet été avec l’Avalanche, une entente qui est bien loin de ce que l’on aurait pu prédire en 2012, lorsque les Oilers d’Edmonton l’ont sélectionné au premier rang au total du repêchage. Après des séjours peu concluants à Edmonton, puis à St. Louis, Yakupov espère relancer sa carrière avec l’Avalanche.

«C’est une occasion que je dois saisir, a indiqué Yakupov à BSN Denver. J’ai la chance de jouer. C’est simplement mieux de jouer que de regarder les matchs de la passerelle.»

L’attaquant n’a pas été en mesure d’inscrire plus de 33 maigres points en une saison depuis ses débuts dans la LNH en 2012-13. La saison dernière, avec les Blues, Yakupov n’a récolté que neuf points en 40 matchs. Mais inutile de rappeler ces statistiques à Yakupov, qui tente de se concentrer sur ce qu’il doit faire pour obtenir un poste à temps plein avec l’Avalanche.

«Je vais tout donner, essayer d’utiliser ma force, ma vitesse et mon tir et surtout d’être efficace dans les trois zones, a résumé Yakupov. Je dois savoir ce que je veux accomplir sur la patinoire et reconnaître ce qu’on attend de moi dans différentes situations. Je dois être intelligent et être un joueur difficile à jouer contre.»

Lors de son séjour dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario avec le Sting de Sarnia, où Yakupov partageait son temps sur la patinoire en compagnie d’Alex Galchenyuk, le Russe avait obtenu 101 points en 65 matchs dès sa première saison, en 2010-11. Il n’a cependant jamais répondu aux attentes fondées en lui par la suite.