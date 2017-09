Nicole Kidman n'a pas mentionné ses deux enfants adoptés lors de son discours aux Emmys et les gens ont réagi

Hier soir, Nicole Kidman a remporté le prix de la Meilleure actrice dans une minisérie ou un téléfilm pour son rôle dans la populaire série réalisée par Jean-Marc Vallée, Big Little Lies.

Lors de son discours de remerciement, Nicole Kidman a dédié son prix à ses deux filles, issues de sa relation avec Keith Urban.

Nicky Nelson/WENN.com

«J’ai deux petites filles, Sunnie et Faith. Et mon cher Keith, à qui j’ai demandé de m’aider à poursuivre mon parcours artistique. Et ils ont tant sacrifié pour cela. Il est donc à vous [le prix]. Je veux que mes deux petites filles l’aient sur leur étagère et chaque fois que je ne pourrai pas être là pour les border, elles sauront pourquoi.»

Le discours en a touché plusieurs, mais certains n’ont pu s’empêcher de remarquer qu’elle avait omis de parler de Connor et Isabella Cruise, les deux enfants qu’elle a adoptés alors qu’elle était mariée à Tom Cruise.

Connor Cruise Will Alexander/WENN.com

Isabella Cruise Will Alexander/WENN.com

«Nicole Kidman ne peut-elle pas parler de ses deux enfants plus âgés avec Tom Cruise? Elle a complètement évité de les mentionner...»

«C’est intéressant que les deux enfants adoptés de Nicole ne soient même pas mentionnés dans son discours.»

La relation entre Nicole et ses enfants issus de son union avec Tom Cruise est nébuleuse. Certaines personnes ont laissé entendre qu’il n’aurait plus aucun contact à cause de l’église de Scientologie.