[PHOTOS] Voici le nouveau «resort» haut de gamme à Lac-Beauport

Axé sur la santé, l’activité physique et le plein air, le nouveau complexe haut de gamme du Lac-Beauport espère attirer au moins 30 000 touristes, principalement d’affaires, au cours de sa première année.

Ouvert en grande pompe au public lundi, l’hôtel Entourage sur-le-lac, de la trempe des hôtels Quintessence du Mont-Tremblant et de l’Estérel dans les Laurentides, possède 166 unités, dont une vaste salle d’entrainement, un restaurant, un stationnement intérieur et une salle multifonctionnelle pouvant attirer entre 60 et 300 personnes en congrès d’affaires.

Situé sur l’ancien site du Manoir Saint-Castin, le nouveau complexe de 45 M$ a pour objectif «d’amener plus de monde dans le secteur du Lac-Beauport, pour faire rouler l’économie locale», indique le directeur général Alain April, également propriétaire du Château Bonne Entente, en précisant qu’une centaine d’employés assurent les opérations du complexe.

Anciens Olympiens mis à contribution

Le nouvel hôtel, propriété des Groupes Tanguay et Kevlar, se veut un chef de file dans la nouvelle tendance «santé et bien-être», offrant des «séjours actifs» sous le thème de l’adage «un esprit sain dans un corps sain», indique M. April.

«Nous voulions suivre tout ce qui se fait en Amérique du Nord, alors que les gens font de plus en plus attention à ce qu’ils mangent, veulent s’entrainer et ne veulent plus seulement aller dans un hôtel», ajoute-t-il. Des activités sportives et un service d’entraineur personnel seront notamment offerts aux clients lors de leur séjour.

De plus, la direction du complexe est actuellement «en discussions» avec d’anciens athlètes olympiques, qui pourront aussi proposer des séances d’entrainement personnalisées. Le kayakiste et olympien Hugues Fournel, ainsi que la famille Laroche, composée de skieurs professionnels ont notamment été approchés.

«Condos-hôtel»

Le concept de type «condos-hôtel», dont les chambres ne seront pas offertes en location sur Airbnb ou d’autres plates-formes semblables, a permis à 120 investisseurs d’un peu partout au Québec de mettre la main sur la quasi-totalité des unités, vendues entre 250 000 et 1 M$.

«C’est un hôtel, qui appartient à 120 personnes. C’est la nouvelle façon de financer les hôtels maintenant», explique le promoteur Jacques Tanguay. À ce jour, seules quatre unités de type «penthouse» n’ont toujours pas trouvé preneur.

De père en fils

Le directeur général du complexe Alain April a confié la direction des opérations de l’hôtel à son fils Julien, qui représente la cinquième génération d’hôteliers. Ce dernier, âgé de 27 ans, est diplômé de l’Institut Hôtelière du Québec s’est entouré d’une jeune équipe, pour rendre l’expérience «simple et conviviale».

Par ailleurs, c’est l’ancien copropriétaire des restaurants La Planque et Cendrillon du quartier Limoilou qui est responsable du restaurant, l’Ilot, où l’on sert un menu de type «bistro européen» concocté par le chef Pierre-Olivier Pelletier, ancien participant à l’émission Les Chefs.