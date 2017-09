Toys R Us pourrait déclarer faillite lundi soir

En grandes difficultés financières, le détaillant américain de jouets et de vêtements pour bébés Toys R Us pourrait se placer à l’abri de ses créanciers dès lundi soir.

Selon l’agence de presse Bloomberg, la direction de Toys R Us déposerait au cours des prochaines heures un avis devant les tribunaux pour se placer sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites aux États-Unis.

Toys R Us avait embauché récemment la firme d’avocats Kirkland and Ellis pour étudier une éventuelle restructuration de l’entreprise.

Lourdement endetté, le détaillant doit rembourser l’an prochain des titres de dettes totalisant 400 millions $ US.

Toys R Us compte 1600 magasins dans le monde et une dette de 5 milliards $ US.

Avec une valeur estimée à 6,6 milliards $ US en 2005, Toys R Us a vu ses ventes décliner de 3,4 % en 2016. L’entreprise disposait le 29 avril dernier de liquidités d’une valeur de 301 millions $ US.

Au dernier trimestre, Toys R Us a déclaré une perte de 164 millions $ US alors que les ventes des magasins comparables ont glissé de 4,1 %.

Toys R Us appartient aux fonds d’investissement KKR, Bain Capital et Vornado. Ces derniers n’ont pas voulu commenter lundi le dossier de Toys R Us.

Le détaillant avait songé en 2010 à faire son entrée à la bourse avant d’abandonner l’idée en raison d’un manque d’intérêt de la part des investisseurs.