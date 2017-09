QS promet plus de vacances, mais pas de baisse d’impôts

S’il était porté au pouvoir, Québec solidaire doterait les Québécois de quatre semaines de vacances et porterait le salaire minimum à 15 $. Pas question toutefois de baisser les impôts.



Québec solidaire a dévoilé sa vision d’une «économie de travailleurs et de travailleuses», lundi, en marge de son caucus de la rentrée.



«Philippe Couillard répète sans cesse que l'économie va bien. Mais pour qui est-ce qu'elle va bien vraiment, l'économie du Québec? Elle va bien en fait pour les gens qui profitent des politiques économiques de Philippe Couillard. Ça, ce sont les dirigeants, et les dirigeants, au Québec, c'est une minorité de personnes», a lancé Gabriel Nadeau-Dubois.



Le parti milite ainsi pour quatre semaines de vacances après une année continue de travail, un salaire minimum à 15 $ l’heure ainsi qu’une bonification des congés fériés et sociaux. Les employeurs devraient aussi avoir l’obligation de dévoiler au moins cinq jours à l’avance l’horaire de travail et les heures supplémentaires ne devraient plus être obligatoires.



Le tout, dans l’objectif d’améliorer la qualité de vie de 60 % des Québécois qui ne sont pas syndiqués, diminuer l’endettement des familles de la classe moyenne et contrer l’épuisement professionnel. «Parce que l'être humain n'est pas né pour travailler seulement, l'être humain est né pour vivre», a commenté la co-porte-parole Manon Massé.



«Le Québec est un des pays développés où on donne le moins de vacances aux employés et la conséquence directe de ça, c'est une perte de productivité liée notamment, mais pas seulement, à l'explosion des burn-out depuis quelques années», renchérit son acolyte.



Pas de baisse d’impôts

À leurs yeux, en «redonnant de l’air à la classe moyenne», l’argent sera réinvesti directement dans l’économie du Québec. «Et, en faisant rouler l'économie du Québec, on va créer des emplois», maintient M. Nadeau-Dubois, qui privilégie davantage l’augmentation du salaire minimum à la baisse d’impôts pour parvenir à cet objectif.



«Ce que je trouve qui relève de la pensée magique, c'est l'idée selon laquelle si on baisse les impôts des plus riches, cet argent-là va magiquement retomber sur les plus pauvres de la société, explique-t-il. La priorité, ce n'est pas de baisser les impôts, c'est d'augmenter les salaires des Québécois et des Québécoises pour qu'ils puissent dépenser dans l'économie du Québec.»



Le parti souhaite ainsi «rééquilibrer» la fiscalité du Québec, notamment en ajustant les paliers d’imposition. «Oui, il y en a qui verront [leur fardeau fiscal s']alléger, mais il y en a d'autres qui [le] verront aussi augmenter», a résumé Manon Massé.