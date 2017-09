Un hôtel de Québec parmi les meilleures destinations automnales, selon Forbes Travel Guide

L’hôtel Le Bonne Entente de Québec rayonne parmi les meilleures destinations automnales, selon le guide de voyage américain Forbes Travel Guide.

Dans un article publié la semaine dernière et intitulé 23 Fall Escapes For An Unforgettable Break (23 évasions automnales pour une pause inoubliable), l’hôtel de Québec y figure avec plusieurs prestigieux hôtels à travers le monde comme le Ritz-Carlton Budapest ou encore le Corinthia Hotel London.

Le Forbes Travel Guide, l’une des meilleures références en matière d'hébergement de luxe dans le monde entier, vante «le menu culinaire coloré d’automne» du Bonne Entente comme les huîtres à 1$ du MC Lounge le vendredi et les brunchs festifs les fins de semaine.

«Nous avons de spectaculaires paysages à l’automne au Québec et voir le prestigieux Forbes Travel Guide reconnaître le BE comme destination de premier choix lors cette saison est flatteur. Nous avons le privilège d’avoir une panoplie d’arbres ayant plus de 65 ans d’histoire et leurs couleurs dessinent tout un tableau à l’automne. Toute l’équipe du Bonne Entente et moi-même sommes très fiers de cette nouvelle reconnaissance», a fait savoir le directeur général et copropriétaire du Bonne Entente, Alain April.

Ce n’est pas la première fois que le Forbes Travel Guide est charmé par la Ville de Québec. En août dernier, le guide avait fait l’éloge de cinq restaurants de la Vieille Capitale, dans un article intitulé Where You Should Eat In Quebec City Right Now (Où vous devez manger à Québec en ce moment).