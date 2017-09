Une formation ridicule

Il fallait s’y attendre. Les premiers matchs préparatoires ne donnent jamais lieu à de grandes confrontations. Cependant, les Bruins ont poussé le bouchon un peu loin en se présentant à Québec sans le moindre vétéran aguerri.

Pas de Brad Marchand, de Zdeno Chara, de David Krejci ni de Tuukka Rask. Toutefois, le coup le plus bas a certainement été que Bruce Cassidy n’a pas cru bon d’utiliser Patrice Bergeron. Vérifications faites auprès de confrères de Boston, l’athlète originaire de L’Ancienne-Lorette ne serait pas blessé. Si tel est le cas, il n’y a pas d’excuse valable.

D’ailleurs, l’organisation bostonienne s’est pointée sur la glace du Centre

Vidéotron avec huit vétérans (qui sont loin d’être des têtes d’affiche). Il s’agit du minimum exigé par la convention collective.

Pour se qualifier à titre de vétéran, un patineur doit avoir disputé au moins 30 matchs dans la LNH la saison précédente ou 100 rencontres depuis le début de sa carrière. Le choix de premier tour au dernier repêchage obtient également l’étiquette de « vétéran ».

Or, le fait que Noel Acciari ait disputé quatre matchs éliminatoires lui permettrait de satisfaire le critère de 30 matchs disputés la saison précédente. Ça vous dit à quel point les Bruins étaient limites.

Mauvais souvenir des Islanders

Ce n’est pas la première fois que l’équipe qui affronte le Canadien à Québec le fait avec des effectifs ridicules. On se souviendra qu’en 2010 les Islanders s’étaient pointées au Colisée avec un paquet de joueurs inconnus ou en fin de carrière.

Dans les journées précédant sa visite, la formation new-yorkaise avait fait signer des essais professionnels à Manny Legace, Jed Ortmeyer, Dean McAmmond et Anders Eriksson, quatre joueurs qui avaient pris part à la rencontre.

Leur entraîneur-chef, Scott Gordon, n’avait même pas fait le voyage, préférant assister à l’autre match préparatoire que sa formation disputait au même moment, à Long Island.

Pas surprenant que beaucoup de partisans refusent désormais d’allonger de gros billets pour assister à ces rencontres préparatoires.

Julien a tenu parole

Par ailleurs, plusieurs ont souligné l’absence des Carey Price, Jonathan Drouin et Max Pacioretty dans le camp du Tricolore. Il ne faut pas oublier que le Canadien sera de nouveau en action au Centre Vidéotron le 27 septembre face aux Maple Leafs. À ce moment, il ne restera que trois matchs à son calendrier préparatoire. Par conséquent, ses meilleurs effectifs devraient être au rendez-vous.

Claude Julien avait promis de présenter une formation intéressante aux amateurs de la Vieille Capitale. Il a tenu parole. Deux de ce qui devrait être les quatre trios réguliers du Tricolore étaient de la partie. On parle de celui composé d’Alex Galchenyuk, Phillip Danault et Brendan Gallagher, ainsi que de celui que forment Paul Byron, Torrey Mitchell et Andrew Shaw.

À la ligne bleue, les amateurs de hockey de Québec ont pu voir à l’œuvre le nouveau venu Karl Alzner, partenaire de jeu de Jeff Petry, de même que les jeunes Noah Juulsen et Brett Lernout.

En plus de Danault et Mitchell, Jérémy Grégoire, Daniel Audette, Antoine Waked, Éric Gélinas et Zachary Fucale étaient les Québécois en uniforme. Fucale a succédé à Al Montoya dans la deuxième portion de la rencontre.