DESROSIERS, Monique



Le 15 septembre 2017, après un long et courageux combat, est décédée à l'âge de 84 ans, Mme Monique Desrosiers de Joliette.Elle laisse dans le deuil ses enfants Dany Bellerose (Jean Pacaud), Pierre Bellerose (Élisabeth Ogoula Bellerose), Audrey (Stéphane Lalonde), ses petits-enfants Jesse Ducharme, Simon-Louis et Jules Bellerose Villeneuve et Sandy Bellerose, sa soeur Laurette, plusieurs beaux-frères, neveux et nièces, autres parents et amis.La famille de Mme Desrosiers vous accueillera le mercredi 20 septembre de 18h à 21h et jeudi à compter de 9h au:www.centrefunerairejoliette.comUne liturgie sera célébrée à la chapelle jeudi le 21 septembre à 10h30. Les cendres seront ensuite déposées au columbarium du centre funéraire.En guise de témoignages de sympathie des dons à la Société Alzheimer de Québec seraient appréciés.