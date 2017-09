ÉTHIER, Jeannine (née Laurin)



De St-Janvier (Mirabel), le 16 septembre 2017, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Jeannine Laurin, épouse de feu M. Lionel Éthier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claude (Suzanne), Diane (Pierre), Michel (Marie) et Chantal (Alain), ses petits-enfants: Julie, Annie, Isabelle, Catherine, Joëlle, Roxanne, Maxime et William, ses deux arrière-petits-enfants Justin et Antoine, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, son conjoint Jean-Paul Despins, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au:17745, RUE VICTORST-JANVIER (MIRABEL), J7J 1L4le mercredi 20 septembre de 14h à 17h et de 19h à 21h30 ainsi que le jeudi 21 septembre dès 9h. Les funérailles auront lieu ce jeudi à 11h en l'église de St-Janvier (Mirabel).