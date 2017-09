MARCIANO, Jimmy Vincent

À Boisbriand, le 16 septembre, à l’âge de 76 ans, est décédé M. Jimmy Vincent Marciano, époux de Ghislaine Ampleman.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Jocelyne (Doris), Marco (Vanessa), ses petites-filles Stéphanie et Catherine et leurs conjoints, ses arrière-petits-enfants Alice et Léo, sa soeur Louise (Luc), son beau-frère Gérard (Jovette), sa belle-soeur Gisèle, ses neveux et nièces, parents et amis.



Il sera exposé au complexe:



le jeudi 21 septembre de 14h à 17h et de 19h à 22h, ainsi que vendredi dès 9h. Une Liturgie de la Parole sera célébrée vendredi à 11h au même endroit.

Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Rêves d’enfants ou à Dystrophie musculaire Canada serait apprécié.