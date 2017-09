LADOUCEUR, Madeleine

(née Mireault)

Le 16 septembre 2017, à l’âge de 86 ans, est décédée Mme Madeleine Mireault, épouse de feu M. Robert Ladouceur.

Elle laisse dans le deuil ses enfants Claude, Diane (feu Claude Boulet), Jean (Julie Lagacé), ses trois petits-enfants, un arrière-petit-fils, ses frères Réal (Lisette) et Jean-Jacques Mireault, prêtre, autres parents et amis.



On se souviendra de Mme Madeleine comme une grande dame qui a consacré de nombreuses années à faire du bénévolat pour la cause de la déficience intellectuelle.



La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Urgel Bourgie, 167 boul. Ste-Rose, Laval,



le jeudi 21 septembre 2017 de 14h à 17h et de 19h à 21h. Le vendredi 22 septembre, la famille vous accueillera à compter de 9h30 et suivront à 11h les funérailles en l’église Ste-Rose, 219 boul. Ste-Rose et de là au cimetière de Ste-Rose.

Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. (Formulaires en salon).