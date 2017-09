Fournier au coeur de la rentrée parlementaire

Philippe Couillard voulait marquer le début de la session parlementaire avec la «transformation» de son gouvernement, il a plutôt dû défendre un ministre de l’ère Charest.

«Jean-Marc Fournier n’a aucun changement dans son habilitation de sécurité», a-t-il lancé mardi aux journalistes.

En prévision des questions des médias, son cabinet avait demandé au matin à la Sûreté du Québec si la cote sécuritaire de M. Fournier avait été modifiée. La réponse négative de la SQ est interprétée par M. Couillard comme une preuve qu’il n’y a rien de vrai dans les allégations d'Yves Francoeur, président du syndicat des policiers de Montréal. «Quand on dit que l'habilitation de sécurité ne change pas, c'est ce que ça veut dire», a-t-il dit.



M. Fournier, selon la déclaration que M. Francoeur a fait parvenir à la Sûreté du Québec et qui s’appuie sur des sources policières anonymes, a discuté avec un promoteur immobilier d’un changement de zonage en échange d’une contribution au Parti libéral du Québec, a révélé le Bureau d'enquête.



Le leader parlementaire a nié en bloc lundi, mais sous le choc, il s’est questionné sur son avenir politique. Il a confirmé mardi qu’il restera. «Le premier ministre vient de vous dire que mon habilitation sécuritaire est maintenue. Je peux continuer de faire le métier que je fais», a indiqué le vieux routier.



Ce brouhaha a toutefois distrait le gouvernement Couillard, qui n’a pu faire valoir son agenda de la «transformation», la nouvelle ligne de parti. Le premier ministre ne l’a pas apprécié. «Le Québec réussit, le Québec va mieux, tout le monde le dit, c'est certain qu'il y a du monde qui n'aime pas ça», a-t-il déploré.



La CAQ, généralement prompte à critiquer le PLQ pour les questions éthiques, s’était faite avare de commentaires lundi. Son chef François Legault a dû admettre mardi qu’il a également participé à un cocktail de financement en 2011 dans le même condo que M. Fournier, situé 1000 de la commune. En ouverture de période de questions, il a préféré parler de baisse d’impôt et est revenu à la charge en exigeant 500 $ par Québécois.



Le Parti québécois a lui aussi choisi de ne pas aborder la situation de M. Fournier au salon bleu, même si Jean-François Lisée réclame son retrait temporaire le temps d’une enquête. M. Lisée a plutôt demandé à M. Couillard de mettre à la poubelle sa commission sur le racisme systémique. «Il y aura controverse (si Philippe Couillard) s’entête avec cette commission», a-t-il prévenu.

– Avec la collaboration de Patrick Bellerose