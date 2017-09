Des looks bohèmes décontractés au gala des Gémeaux

Lors du gala des prix Gémeaux de cette année, les deux vedettes chouchou des ados, Sarah-Jeanne Labrosse et Pier-Luc Funk, arboraient des looks jeunes et branchés. Elle avait choisi un look bohème et lui, une approche déconstruite du complet.

Photo Agence QMI, TOMA ICZKOVITS

Des accessoires noirs injectent une touche « quatre saisons » à une robe blanche, sous laquelle on peut déceler des sous-vêtements contrastants.

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Une veste et un pantalon dépareillés confèrent une allure décontractée et chic à un complet, dont la chemise à col mao et les baskets blanches abondent dans le même sens.

Photo courtoisie