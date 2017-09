Fabrication : des emplois à la pelle

Valérie Cordier-Chemarin - 37e AVENUE

Le secteur de la fabrication est en plein essor dans notre Belle Province. Soudeur, assembleur, machiniste... les emplois disponibles sont nombreux et les industriels ont même du mal à recruter. Panorama actuel des métiers de la fabrication les plus demandés.

Randstad, une entreprise spécialisée en placement de personnel, en recrutement et en solutions RH, a publié un palmarès des métiers de la fabrication les plus sollicités en 2017. Parmi eux, on trouve par exemple les peintres industriels, les mécaniciens d’équipement, les assembleurs, les soudeurs ainsi que les machinistes. Des métiers qui ont du mal à trouver preneurs, selon l’étude.

« Le départ à la retraite des boomers crée un manque de main-d’œuvre spécialisée, peut-on lire dans l’étude. Les générations plus jeunes ont été lentes à se tourner vers ces métiers ; elles ont démontré une nette préférence pour la formation universitaire, boudant la formation professionnelle. » L’étude encourage d’ailleurs les travailleurs à se tourner vers ces métiers qui promettent des salaires respectables : entre 21 000 $ et 44 000 $ par année au Québec, selon Randstad. À noter qu’en Alberta, les salaires peuvent avoisiner les 65 000 $.

Enfin, l’étude révèle qu’il y a en tout temps environ 20 400 postes à pourvoir dans la fabrication. Un domaine qui offre de belles perspectives d’emploi !