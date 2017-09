Fredette une victime ?

Je n’ai pas la moindre sympathie pour Ugo Fredette, soupçonné de meurtre et d’enlèvement d’enfant. Comme je n’en ai jamais eu pour Guy Turcotte. Et je ne suis pas déçu qu’il se soit « manqué » en tentant de s’enlever la vie en cellule samedi. Il devra faire face à la justice et répondre de ses actes.

Des actes de lâche. Tout le pleurnichage, toutes les chroniques, les analyses lues et entendues depuis vendredi sur les « parents séparés en détresse » ou les « hommes en difficulté » me laissent complètement froid. Il n’y a pas de nuances à faire devant une telle violence physique et psychologique. Il n’y a pas de « mais »... il n’y a pas de « c’est la faute des autres, de la société »...

DES VIES FOUTUES

Les seules victimes de cette triste histoire sont son ex-conjointe Véronique Barbe, son fils Louka et possiblement Yvon Lacasse. Pas lui.

Non Fredette n’est pas victime du manque d’aide aux hommes en difficulté. Pour lui, mon sac à sympathie est vide. Des vies foutues par sa seule et unique faute, son incapacité à accepter une nouvelle réalité.

SÉPARATION DIFFICILE ET FIXATION

Comme des milliers de parents, il était pris dans une histoire de couple qui s’est mal terminée. Comme beaucoup d’entre nous l’ont vécu ou le vivront un jour.

Dans de telles circonstances, il n’y a que deux options : aller chercher de l’aide ou accepter la réalité en adulte et en parent responsable. Ta femme ne t’aime plus ? Elle est partie avec un autre ? C’est triste et frustrant, mais elle en a tout à fait le droit. Non seulement Fredette n’a pas pensé au bien-être de son fils en commettant ces gestes, il a transformé sa vie en cauchemar.

C’est indigne d’un père, point final. En consultant sa page Facebook, on constate aussi que Fredette faisait preuve d’un grand intérêt pour les histoires d’enlèvements d’enfants. Voyons si les procédures judiciaires nous en apprendront davantage sur cette étrange fixation...