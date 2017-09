Heureuses nouvelles pour Montréal et pour Meaghan Benfeito

MONTRÉAL - Grande nouvelle dans le monde du plongeon : Montréal accueillera dès 2018 une étape de la Série mondiale de la FINA.

La nouvelle a été annoncée, mardi, au Centre sportif du Parc olympique, où la compétition aura lieu du 27 au 29 avril. Une telle épreuve internationale sera ensuite présentée annuellement dans la métropole jusqu’en 2021.

«C’est vraiment super d’obtenir une compétition aussi importante dans notre maison», a réagi la plongeuse québécoise Meaghan Benfeito.

Montréal sera la deuxième ville canadienne à recevoir la Série mondiale de plongeon FINA. La compétition fut précédemment organisée à Windsor, en Ontario, de 2014 à 2017.

« Montréal est le cœur et l’âme du plongeon canadien et nous avons hâte de voir nos meilleurs athlètes, comme Jennifer Abel et Meaghan Benfeito, affronter des champions olympiques et champions du monde à la maison», a pour sa part commenté Penny Joyce, directrice principale des opérations chez Plongeon Canada.

S'occuper de soi-même

À propos de Benfeito, la plongeuse de 28 ans a avoué qu’elle allait beaucoup mieux après avoir vécu une année très difficile moralement à la suite de la retraite sportive de sa bonne amie Roseline Filion. Deux podiums olympiques en synchro, ça crée des liens difficiles à rompre.

«J’ai grandi, j’ai vieilli, j’ai maturé en tant que personne et en tant que plongeuse, a-t-elle résumé. Je m’occupe plus de moi-même. J’ai toujours été là pour les autres, mais j’ai pris conscience que je dois me rendre heureuse avant de rendre les autres heureux autour de moi.»

En plus de Filion, qui a été là pour l’écouter pendant cette période plus difficile, Benfeito remercie son «équipe de feu», à commencer par l’entraîneur Arturo Miranda.

Jamais bien loin...

Pour la prochaine année, elle se sent maintenant prête à foncer vers les Championnats canadiens, en janvier, puis il y aura les étapes de la Série mondiale et les Jeux du Commonwealth. Plus spécifiquement, lorsqu’elle se présentera au Parc olympique de Montréal, en avril 2018, il y a fort à parier que son amie Roseline ne sera pas très loin pour l’encourager.