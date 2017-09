Jonathan Drouin déjà productif !

Avant même de participer à son premier match mercredi soir dans l’uniforme du Canadien, Jonathan Drouin a trouvé une façon extraordinaire de se démarquer et de se montrer généreux.

La principale acquisition du CH au cours de l’été a la ferme intention d’être productif non seulement sur la patinoire, mais aussi dans la communauté.

Drouin s’est engagé à faire un don personnel de 500 000 $, soit une somme de 50 000 $ annuellement sur une période de dix ans, pour la Fondation du Centre hospitalier de l’Université de Montréal, le CHUM, qui vient tout juste d’ouvrir ses portes sur la rue Saint-Denis.

Le joueur de 22 ans se retrouve, dès son arrivée à Montréal, avec deux missions importantes : il devra répondre aux attentes des dirigeants du Tricolore qui misent sur son talent pour relancer l’attaque tandis que ceux de la Fondation du CHUM misent sur la popularité de Drouin pour atteindre leur objectif de récolte de dons se chiffrant à 300 millions de dollars (180 M$ ont déjà été recueillis, selon Marc Tremblay, président du conseil d’administration de la Fondation du CHUM.

En quête de 5 millions

Dès 2018, Drouin s’engage à participer activement à plusieurs activités majeures de financement afin de recueillir, au cours des dix prochaines années, cinq millions de dollars supplémentaires.

Le capitaine Max Pacioretty et Serge Savard, ancien légendaire capitaine, ont assisté à la rencontre de presse mardi après-midi dans l’angora du Centre de recherche du CHUM.

«Je suis un gars d’ici et lorsque j’ai eu la chance de rencontrer monsieur Savard et les gens de la Fondation, j’ai décidé de m’impliquer parce que c’est une très belle opportunité de faire quelque chose de concret», a expliqué Drouin, qui a signé en juin dernier un contrat de 6 ans pour 33 millions de dollars.

«C’est un engagement à long terme et ça me plaît. Ma vie a changé depuis que je suis à Montréal. Je réalise que je dois m’impliquer pour représenter l’organisation du Canadien. Je trouve cela important de venir en aide aux personnes malades.

«C’est une cause qui m’a toujours touché. Je voyais Ryan Callahan qui s’impliquait beaucoup auprès des enfants à Tampa et j’ai dit à mon agent Allan Walsh, à mon arrivée avec le Canadien, que je tenais moi aussi à y aller d’une contribution à Montréal. J’adore participer à de telles activités. Je suis privilégié de jouer au hockey.»

L’influence de Subban

En septembre 2015, P.K. Subban avait annoncé son engagement à recueillir la somme de 10 millions de dollars sur une période de sept ans pour la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants. Près de deux millions ont été recueillis jusqu’à maintenant.

«P.K. a fait de belles choses pour les enfants et ça m’a inspiré d’une certaine manière, a commenté Drouin. C’est à mon tour de faire les choses à ma façon. Je participerai à plusieurs activités, dont des tournois de golf et des matchs de hockey balle. On a plusieurs options en vue pour recueillir de l’argent.»

Il est conscient qu’il peut jouer un rôle dans la société en raison de son statut chez le Canadien, même s’il n’a que 22 ans.

«Les vétérans s’impliquent dans beaucoup de choses et je veux à mon tour représenter un modèle pour les jeunes, notamment ceux qu’on réconforte lors des visites dans les hôpitaux.»

Un modèle de philanthropie

Claude Meunier, le porte-parole de la Fondation du CHUM, se réjouit au plus haut point de l’engagement de Drouin.

«Je trouve cela cool, a dit l’artiste et réalisateur. C’est inspirant de voir un jeune homme s’engager ainsi. On recherchait un modèle de philanthropie pour connecter avec la population et Jonathan est un candidat idéal. Il est plus facile d’établir le contact avec le vrai monde en raison de son statut avec le Canadien.

«Le CHUM est possiblement le meilleur hôpital de la planète, a ajouté Meunier. Il vient à peine d’être inauguré et voilà qu’une jeune étoile du Canadien vient joindre nos rangs. C’est génial.»