Justin Trudeau remanie des bras droits de ministres

OTTAWA | Après son premier remaniement ministériel il y a quelques semaines, le premier ministre Justin Trudeau a procédé ce matin à un mini remaniement de son équipe de secrétaires parlementaires, les bras droits des ministres.

L’un des changements les plus importants touche le député québécois Joël Lightbound, étoile montante du Parti libéral. Celui qui pilotait en partie le dossier de la légalisation de la marijuana au cabinet de la Santé vient de se faire muter au poste de bras droit du plus important ministère fédéral : les Finances.

Le rôle de secrétaire parlementaire à la nouvelle ministre de la Santé, Ginette Petitpas Taylor, revient maintenant à Bill Blair, l’ancien chef de la police de Toronto. Celui-ci conserve également son poste de secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique.

Parmi les autres changements, la députée de Fundy Royal (Nouveau-Brunswick) Alaina Lockhart devient secrétaire parlementaire pour la Petite Entreprise et le Tourisme, Don Rusnak (Thunder Bay) devient bras droit de la ministre des Services aux Autochtones et Yvonne Jones (Labrador) passe de secrétaire parlementaire des Affaires autochtones et du Nord au nouveau ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord.