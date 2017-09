Labeaume arrogant

Le maire sortant Régis Labeaume y est allé d’une démonstration d’arrogance déplacée hier en évoquant la possibilité qu’il soit maire au-delà de 2021.

Ainsi, M. Labeaume se dit heureux dans sa job, et il ne faudrait surtout pas croire qu’il ne sera plus là après 2021, a-t-il averti tous ceux qui pourraient penser le contraire. Avec cette sortie prétentieuse, le maire sortant semble toutefois avoir oublié un léger détail : à moins que Québec ne cesse d’évoluer au sein d’une société démocratique, ce n’est pas lui, mais bien les électeurs qui décideront de sa longévité comme maire.

Le chef d’Équipe Labeaume paraît également avoir oublié un autre petit détail. Certes, un sondage Léger commandé par Le Journal de Québec l’a donné gagnant il y a un peu plus d’une semaine. Mais en politique, six semaines, soit la durée de la campagne électorale à venir, c’est long. Imaginez ce que peut représenter l’horizon jusqu’en 2021.

Il ne faut jamais rien tenir pour acquis, surtout pas les électeurs. Le maire sortant se sentirait-il un peu trop au-dessus de ses affaires et à toute épreuve présentement ? On dirait bien.

Pas menacé

Certes, la faiblesse de l’opposition depuis 2009 ne représente pas un motif pour forcer M. Labeaume à s’améliorer ou à performer toujours davantage. Il est clair que Québec 21 et Démocratie Québec vont devoir faire beaucoup mieux s’ils souhaitent gagner du terrain et rendre Régis Labeaume ne serait-ce qu’un peu nerveux. Mais tout de même, le maire devrait se garder une petite gêne.

Les chefs de Démocratie Québec et de Québec 21 proposaient par ailleurs, hier, de réclamer que le nombre de mandats des maires de Québec soit limité à deux afin d’éviter les « abus de pouvoir ».

Toutefois, je ne vois pas pourquoi on imposerait une telle limite spécifiquement à Québec alors que ça n’existe nulle part ailleurs au Canada sur les scènes municipales, provinciales ou fédérale. Le fait de permettre plusieurs mandats permet une planification à plus long terme et une continuité dans la réalisation des projets, et les électeurs ont leur mot à dire tous les quatre ans. Prétendre que ça encourage les abus de pouvoir s’avère péjoratif et exagéré.