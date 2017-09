Le cœur voyageur du frère André

Le frère André a probablement voyagé plus que vous au cours des sept dernières années. Pour sa canonisation en 2010, l’oratoire Saint-Joseph a créé une relique portative en plexiglas contenant des parcelles de son cœur et un morceau du mont Royal qui, selon sa page officielle, « rassemble des foules nombreuses et recueillies » pendant ses tournées. Sur sa feuille de route : Nouveau-Brunswick, Ontario, New York, Maine, Caroline du Nord, Illinois, Wyoming, Iowa, Wisconsin, Idaho, etc.

« Une relique est un objet ayant appartenu à un saint ou ayant été en contact avec lui ou avec son tombeau, m’explique le père Claude Grou, le recteur de l’oratoire. Ça peut être aussi des parties préservées du corps, notamment son cœur. »

À Montréal, le cœur de Marguerite Bourgeoys, casanier à 317 ans (depuis la mort de la sainte) ne quitte jamais le couvent de la congrégation de Notre-Dame de la rue Sherbrooke Ouest (non loin de l’ancien Forum). Celui du frère André n’a que 80 ans ; sa carrière commence. Longtemps après le décès du dernier lecteur de cette chronique, le reliquaire continuera probablement ses pérégrinations.

Adulé des musulmans

Invoqué pour des prières de guérison depuis sa mort en 1937, le frère André a deux reliques principales : son tombeau de marbre noir (un cadeau de son « ami » Maurice Duplessis), que les fidèles peuvent toucher, ainsi que son cœur, partiellement visible, préservé dans un vase. Volé en mars 1973 puis restitué dans des circonstances nébuleuses en décembre 1974, le cœur du frère André reste depuis sous bonne garde à l’oratoire.

Photo courtoisie

La ferveur pour saint André traverse les barrières confessionnelles, à en croire le recteur de l’oratoire : « Des dignitaires religieux hindous ou musulmans se recueillent près de son tombeau à l’oratoire parce qu’ils y voient un homme de Dieu humble et inspirant », dit-il.

Fabrication d’une relique

Le pathologiste qui renouvelait le liquide préservatif du cœur de saint André se demandait comment disposer des particules tombées au fond du bocal. Impensable de jeter cette poussière de cœur! Après avoir servi à la messe de canonisation qui a rempli le stade olympique, l’objet de dévotion s’est mis à voyager, au gré des invitations – plus d’une centaine jusqu’à maintenant.

Vers les États-Unis, le porteur de la relique doit expliquer de quoi il s’agit au douanier. Dans l’avion, la relique reste dans les mains de la personne responsable. « On ne transporte pas ça comme n’importe quelle valise, dit le père Grou. Pas question de le ranger dans un placard! Idéalement, on le garde dans le coffre-fort de la sacristie. Quelqu’un doit toujours la surveiller et nettoyer les traces de doigts. » Cet automne, le reliquaire du frère André visitera différentes paroisses aux alentours de Toronto pendant trois semaines. Renseignements : saint-joseph.org