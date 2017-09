Le DÉFI DOC-VÉLO récolte plus de 100 000$

Mis sur pied en 2012, le DÉFI DOC-VÉLO et philanthropique de cette année a permis d’amasser plus de 100 000 $ pour la Fondation du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM). Samedi dernier, les Drs Paul Perrotte, uro-oncologue et Pierre Laramée, cardiologue, de même que Luc Grisé, patient survivant du cancer et atteint d’une maladie cardiovasculaire, ont réuni un groupe de cyclistes qui ont parcouru les 275 km séparant Montréal de Québec afin de recueillir des fonds.

Photos AGENCE QMI, Toma Iczkovits

