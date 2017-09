Le doc Mailloux s'en prend une fois de plus à Xavier Dolan

Le doc Mailloux n’a pas mâché ses mots à l’endroit de Xavier Dolan qui, dans une entrevue accordée au magazine L’actualité, a déclaré qu’il faudrait «revoir le système d’éducation, qui est de la marde!».

Mardi, au micro du 106,9 en Mauricie, le psychiatre et animateur est revenu sur les propos du cinéaste et a décoché plusieurs flèches à son endroit en le qualifiant de «pédant», «méprisant» et «vomisseur». Il en a aussi profité pour s’attaquer, une fois de plus, à son œuvre.

Voici quelques-unes de ses citations:

No 1 «Le type, il est pédant, méprisant et moi, j’en ai assez de ces vomisseurs à la Jacques Villeneuve.»

No 2 «Son opinion, je la considère. Mon opinion, sur la sienne, c’est que c’est de la vulgaire vomissure d’un espèce de pédant méprisant. C’est mon opinion.»

No 3 «Les vomisseurs méprisants sont dangereux.»

No 4 «Je suis d’une famille, cher Dolan, que j’ai été le premier à dépasser le secondaire. Je suis le premier professionnel de toute ma famille élargie à l’époque. Alors, je suis d’origine très modeste et je suis fier de ma nation. Je suis fier du progrès qu’on a fait. Je suis fier du fait que maintenant, en 2017, on est rendus là. 53% des futurs enseignants réussissent un examen de français obligatoire pour enseigner. On va essayer de voir, ensemble, comment continuer à s’améliorer et à grimper ça à 70%. C’est ça l’objectif. Et, l’objectif, Trump l’a dit: “Efficacité, performance”.»

No 5 «Il y a le système qui offre et il y a celui qui fait appel au système. Est-ce que sur le plan collectif ce matin, on ne pourrait pas réfléchir et dire: “Avant de dénoncer un système, est-ce que ma participation a été suffisante et adéquate?»

No 6 «Celui qui offre, l’enseignant, autrement dit, il a une réflexion des deux côtés. L’enseignant qui va enseigner peut se demander: “Est-ce que j’ai fait un effort raisonnable dans ma profession? Est-ce que je suis à la place? Et j’offre une performance raisonnable et je suis efficace dans mes interventions” et celui qui reçoit peut se demander ce matin la même question: “Est-ce que je fais un effort raisonnable?”»

No 7 «Là, il y a un élément que Xavier Dolan et Jacques Villeneuve n’ont pas compris. C’est la répartition du quotient intellectuel dans une population. II y en a plusieurs qui auraient peut-être avantage à réfléchir à ça et quelles sont les conséquences d’un quotient intellectuel de 120? Quelles sont les conséquences d’un quotient intellectuel de 80? Vous auriez peut-être avantage à réfléchir tranquillement à ça.»

No 8 «Je n’accepterai jamais que des individus surdoués comme Jacques Villeneuve, surdoués au niveau du quotient intellectuel, et Xavier Dolan, viennent vomir du haut de leur talent. C’est un cadeau de la nature qu’ils ont eu.»

No 9 «D’abord, il est très mal éduqué. Il est peut-être instruit, il est peut-être surdoué au niveau intellectuel, mais au niveau de l’éducation, on repassera.»

No 10 «Ben oui, ben oui! Parce qu’il fait des films plates et endormants et qu’il est supposément [...] l’enfant terrible du cinéma québécois, l’enfant terrible là, j’ai vu son film Mommy et c’est un des films les plus plates que j’ai jamais regardés. Film plate et insignifiant.»